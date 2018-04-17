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Без траншу МВФ Україна не зможе випустити євробонди, - Мінфін

Отримання фінансування передбачає виконання певних вимог фонду
Без отримання чергового траншу від Міжнародного валютного фонду успішний вихід України на ринки зовнішніх запозичень практично неможливий.
Без траншу МВФ Україна не зможе випустити євробонди, - Мінфін Фото:ukr.media

Про це в інтерв'ю виданню Delo.ua розповів заступник міністра фінансів Сергій Марченко.

"Ми плануємо виходити на зовнішні ринки запозичень, а без МВФ це буде коштувати дорого, якщо це взагалі можливо", - сказав Марченко.

У той же час, отримання фінансування передбачає виконання певних вимог фонду, зокрема, підвищення вартості газу для населення, що тягне за собою збільшення витрат бюджету на виплату субсидій і пільг, гарантованих державою.

"Якщо буде підвищення тарифів, потрібні будуть додаткові витрати. Ми не є прихильниками зростання незбалансованих витрат. З іншого боку, ми розуміємо, що вимоги МВФ повинні бути реалізовані. Щоб продовжити програму, буде знайдено компромісне рішення", - зазначив чиновник.

Він пояснив, що поки не ясно, яким саме чином уряд планує збалансувати видатки бюджету з вимогами МВФ. Можливо, це буде часткове підняття або перегляд формули тарифоутворення.

"Я поки не готовий сказати, яке саме рішення. Але переговори, безумовно, потрібно продовжувати", - наголосив Марченко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національний банк очікує залучення Україною 4 мільярдів доларів у 2018-2019 роках від розміщення єврооблігацій.

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17 04 2018 23:25
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