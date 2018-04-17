Без траншу МВФ Україна не зможе випустити євробонди, - Мінфін
Про це в інтерв'ю виданню Delo.ua розповів заступник міністра фінансів Сергій Марченко.
"Ми плануємо виходити на зовнішні ринки запозичень, а без МВФ це буде коштувати дорого, якщо це взагалі можливо", - сказав Марченко.
У той же час, отримання фінансування передбачає виконання певних вимог фонду, зокрема, підвищення вартості газу для населення, що тягне за собою збільшення витрат бюджету на виплату субсидій і пільг, гарантованих державою.
"Якщо буде підвищення тарифів, потрібні будуть додаткові витрати. Ми не є прихильниками зростання незбалансованих витрат. З іншого боку, ми розуміємо, що вимоги МВФ повинні бути реалізовані. Щоб продовжити програму, буде знайдено компромісне рішення", - зазначив чиновник.
Він пояснив, що поки не ясно, яким саме чином уряд планує збалансувати видатки бюджету з вимогами МВФ. Можливо, це буде часткове підняття або перегляд формули тарифоутворення.
"Я поки не готовий сказати, яке саме рішення. Але переговори, безумовно, потрібно продовжувати", - наголосив Марченко.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національний банк очікує залучення Україною 4 мільярдів доларів у 2018-2019 роках від розміщення єврооблігацій.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Роттердам+: Наслідки монополізації енергетичого ринку
- Олександр Матяш про ветеранський бізнес: Хочу, щоб напис "made in Ukraine" був гарантією якостіЯкщо вбити в пошуковику ім’я і прізвище Олександр Матяш – з’явиться достатньо матеріалів для того, щоб зрозуміти хто це