Без траншу МВФ Україна не зможе випустити євробонди, - Мінфін

Без отримання чергового траншу від Міжнародного валютного фонду успішний вихід України на ринки зовнішніх запозичень практично неможливий.

Про це в інтерв'ю виданню Delo.ua розповів заступник міністра фінансів Сергій Марченко.

"Ми плануємо виходити на зовнішні ринки запозичень, а без МВФ це буде коштувати дорого, якщо це взагалі можливо", - сказав Марченко.

У той же час, отримання фінансування передбачає виконання певних вимог фонду, зокрема, підвищення вартості газу для населення, що тягне за собою збільшення витрат бюджету на виплату субсидій і пільг, гарантованих державою.

"Якщо буде підвищення тарифів, потрібні будуть додаткові витрати. Ми не є прихильниками зростання незбалансованих витрат. З іншого боку, ми розуміємо, що вимоги МВФ повинні бути реалізовані. Щоб продовжити програму, буде знайдено компромісне рішення", - зазначив чиновник.

Він пояснив, що поки не ясно, яким саме чином уряд планує збалансувати видатки бюджету з вимогами МВФ. Можливо, це буде часткове підняття або перегляд формули тарифоутворення.

"Я поки не готовий сказати, яке саме рішення. Але переговори, безумовно, потрібно продовжувати", - наголосив Марченко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національний банк очікує залучення Україною 4 мільярдів доларів у 2018-2019 роках від розміщення єврооблігацій.