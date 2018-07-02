Без угоди з Косовом Сербія не стане членом ЄС, - Ган
Після зустрічі з президентом Сербії Александром Вучичем в середу Йоганнес Ган сказав, що ЄС не хоче імпортувати будь-які неврегульовані спори разом з майбутніми новими державами-членами, повідомляє Associated Press.
Ган відвідав Белград на наступний день після того, як Європейська комісія випустила новий стратегічний документ для Західних Балкан щодо перспективи розширення.
Документ передбачає, що Сербія може приєднатися до блоку в 2025 році, якщо вона виконає усі необхідні умови і буде проводити реформи.
Як відомо, Сербія не визнає незалежності Косово, проголошеної в 2008 році. Президент Сербії Александр Вучич наполягає: будь-яка майбутня угода з Косово повинна бути результатом "компромісу".
Єврокомісія заявила, що жодна із шести західнобалканських країн, які претендують на вступ до ЄС, не зможе стати членом Євросоюзу, доки не вирішить прикордонні суперечки з сусідами.
З балканських країн кандидатами на вступ до ЄС є Албанія, Македонія, Сербія і Чорногорія, причому з Сербією (з 2014 року) і Чорногорією (з 2012 року) вже йдуть переговори про вступ. Боснія і Герцеговина чекає надання їй статусу кандидата з лютого 2016 року.
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