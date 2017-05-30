Без відкритого діалогу прогресу з українського питання не буде, - Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що без відкритого і щирого діалогу прогресу з українського та сирійського питання не буде.

Про це французький президент написав на своїй сторінці у Facebook за підсумками зустрічі в Парижі з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Ми провели прямий, відвертий обмін думками. Я сказав все, що думав президенту Путіну. Нас розділяють загальні суперечності. Ми бачимо, як будувати спільні дії. Якщо у нас не буде відкритого, щирого діалогу, то у нас не буде прогресу ні з українського питання, ні щодо сирійського питання", - написав Макрон.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон заявив, що готовий посилити санкції проти Росії в разі ескалації ситуації на Донбасі.