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Без зміни Бюджетного кодексу ніяких змін не буде, - Супрун

Команда міністерства вимагає ухвалити законопроекти до кінця цієї сесії
Другий законопроект про медреформу, яким мають внестися зміни до Бюджетного кодексу, був провалений, тому буде знову внесений до Верховної Ради.
Без зміни Бюджетного кодексу ніяких змін не буде, - Супрун Фото: ucu.edu.ua

"Верховна Рада дуже важко ухвалила в першому читанні законопроект №6327, який запроваджує нову систему охорони здоров'я. Разом із цим депутати відхилили законопроект №6329, який має запустити нову модель фінансування. Без цього законопроекту ніяких змін НЕ БУДЕ - бо не буде ніяких коштів", - написала в.о. міністра Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

Уляна Супрун також додала, що 227 голосів за законопроект №6327 - великий удар проти тих, хто роками котролював медицину в Україні.

І саме через це голосування за другий законопроект провалили.

"Це показує, що ми на правильному шляху. Мені дуже хочеться, щоб депутати нарешті почали відповідально та свідомо ставитися до прийняття рішень. Щоб замість популістичного "ви вбиваєте людей" або персональних нападів на мене чи команду, лунали конкретні зауваження та пропозиції"

Команда міністерства вимагає ухвалити законопроекти до кінця цієї сесії.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила в першому читанні з поправками глави профільного комітету Людмили Денисової і представника групи "Відродження" Андрія Шипка законопроект № 6327 про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів.

Однак Верховна Рада відхилила проект закону №6329 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України", який є частиною медичної реформи.

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