Безхатько у віці 52-х років вступив до Кембриджу
52-річний чоловік пройшов в коледж Хьюз Хол для людей у віці і буде вивчати англійську літературу.
За словами Едвардса, він з дитинства любив читати твори визнаних авторів на кшталт Віндема і Керуака. Його батьки працювали в офісі і на пошті, тому не мали грошей на якісну освіту. Через погані оцінки в школі він не пройшов до коледжу і влаштувався на ліверпульську ферму. Про це повідомляється на сайті навчального закладу.
Потім британець перебрався в Кембридж, де іноді ночував в готелях, але частіше залишався на вулиці. Він часто приходив до бібліотек і просив непотрібні книги, щоб продовжувати читати. Іноді Едвардс продавав благодійний журнал Big Issue, щоб накопичити грошей на їжу, нічліг і літературу.
У 2014-му році Едвард пішов на безкоштовні підготовчі курси при Кембриджському університеті. Він успішно склав вступні іспити завдяки питанням про середньовічну літературу і пройшов до коледжу Хьюз Холл.
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