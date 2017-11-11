Безхатько у віці 52-х років вступив до Кембриджу

Він успішно склав вступні іспити завдяки питанням про середньовічну літературу і пройшов до коледжу Хьюз Холл

Британець Джефф Едвардс, який останні роки живе на вулиці, вступив до Кембриджського університету.

52-річний чоловік пройшов в коледж Хьюз Хол для людей у ​​віці і буде вивчати англійську літературу.

За словами Едвардса, він з дитинства любив читати твори визнаних авторів на кшталт Віндема і Керуака. Його батьки працювали в офісі і на пошті, тому не мали грошей на якісну освіту. Через погані оцінки в школі він не пройшов до коледжу і влаштувався на ліверпульську ферму. Про це повідомляється на сайті навчального закладу.

Потім британець перебрався в Кембридж, де іноді ночував в готелях, але частіше залишався на вулиці. Він часто приходив до бібліотек і просив непотрібні книги, щоб продовжувати читати. Іноді Едвардс продавав благодійний журнал Big Issue, щоб накопичити грошей на їжу, нічліг і літературу.

У 2014-му році Едвард пішов на безкоштовні підготовчі курси при Кембриджському університеті. Він успішно склав вступні іспити завдяки питанням про середньовічну літературу і пройшов до коледжу Хьюз Холл.