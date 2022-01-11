Безкоштовний проїзд для українців скасований у Австрії

З 1 листопада в Австрії почали діяти нові правила проїзду для громадян України, які, зокрема, передбачають одноразовий безплатний квиток лише для прибулих переселенців та платний проїзд у Відні.

Про це інформує на своїй сторінці у Фейсбуці посольство України в Австрії.

"Зміна правил проїзду для громадян України, які перебувають в Австрії! Починаючи з 1 листопада, проїзд для громадян України в громадському транспорті міста Відень є платним", – йдеться у повідомленні.

Також із 1 листопада змінилися правила проїзду для українців залізничним транспортом Австрії (ÖBB).

"З 1 листопада 2022 року безкоштовний квиток для поїздів Австрійською федеральною залізницею (ÖBB) буде доступний одноразово під час першого в’їзду в Австрію (потяги з Бржецлава, Братислави чи Хедьєшалома до пункту призначення в Австрії або для проїзду транзитом через територію Австрії)", – повідомили у посольстві.

"Квиток для українців, які прибули вперше" (Erstankunft Ukraine-Ticket) надаватиметься всім особам з українським паспортом, які прибувають з України через кордони Чехії, Словаччини та Угорщини. Цей квиток дійсний протягом 24 годин із моменту видачі для здійснення поїздки до пункту призначення в Австрії або до прикордонних станцій у напрямку Німеччини, Швейцарії або Італії у 2-му класі потягів ÖBB.

Українці, які вже перебувають в Австрії, з 1 листопада мають купувати квитки на потяги ÖBB.

Зазначається, що посольство України продовжує перемовини з федеральним урядом Австрії, політиками та підприємствами, які забезпечують роботу громадського транспорту, "стосовно створення доступніших умов проїзду для громадян України, які перебувають у Австрії з метою тимчасового захисту".

Як повідомлялося, в Австрії знаходиться близько 88 тисяч тимчасово переміщених осіб з України, які були вимушені втекти з країни, рятуючись від війни. Переважно це жінки та діти.