CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗ 1 листопада в Австрії почали діяти нові правила проїзду для громадян України, які, зокрема, передбачають одноразовий безплатний квиток лише для прибулих переселенців та платний проїзд у Відні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Безкоштовний проїзд для українців скасований у Австрії
Фото: oebb.at
Про це інформує на своїй сторінці у Фейсбуці посольство України в Австрії.
"Зміна правил проїзду для громадян України, які перебувають в Австрії! Починаючи з 1 листопада, проїзд для громадян України в громадському транспорті міста Відень є платним", – йдеться у повідомленні.
Також із 1 листопада змінилися правила проїзду для українців залізничним транспортом Австрії (ÖBB).
"З 1 листопада 2022 року безкоштовний квиток для поїздів Австрійською федеральною залізницею (ÖBB) буде доступний одноразово під час першого в’їзду в Австрію (потяги з Бржецлава, Братислави чи Хедьєшалома до пункту призначення в Австрії або для проїзду транзитом через територію Австрії)", – повідомили у посольстві.
"Квиток для українців, які прибули вперше" (Erstankunft Ukraine-Ticket) надаватиметься всім особам з українським паспортом, які прибувають з України через кордони Чехії, Словаччини та Угорщини. Цей квиток дійсний протягом 24 годин із моменту видачі для здійснення поїздки до пункту призначення в Австрії або до прикордонних станцій у напрямку Німеччини, Швейцарії або Італії у 2-му класі потягів ÖBB.
Українці, які вже перебувають в Австрії, з 1 листопада мають купувати квитки на потяги ÖBB.
Зазначається, що посольство України продовжує перемовини з федеральним урядом Австрії, політиками та підприємствами, які забезпечують роботу громадського транспорту, "стосовно створення доступніших умов проїзду для громадян України, які перебувають у Австрії з метою тимчасового захисту".
Як повідомлялося, в Австрії знаходиться близько 88 тисяч тимчасово переміщених осіб з України, які були вимушені втекти з країни, рятуючись від війни. Переважно це жінки та діти.
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01 11 2022 16:50 МЕДІА
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