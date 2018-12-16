Безпілотник ОБСЄ зафіксував біля Луганська "Гіацинти" окупантів
”За даними звіту СММ ОБСЄ, який опубліковано 15.12.2018 року, моніторинг відведення озброєня, передбачений Меморандумом, а також Комплексом заходів і Доповненням до нього, засвідчують, що озброєння та військова техніка з боку найманців збройних формувань Російської Федерації розміщуються з порушенням ліній відведення важкого озброєння. Так, 13 грудня, БПЛА СММ дальнього радіуса дії зафіксував дві буксирувані гаубиці (2A36 «Гіацинт-Б», 152 мм) поблизу населеного пункту Нове на захід від Луганська”, - повідомляє "Укрінформ".
Українська сторона СЦКК зазначає, що російсько-окупаційні війська вкотре демонструють стійке небажання дотримуватись Мінських домовленостей, взятих на себе зобов’язань в рамках консультацій Тристоронньої контактної групи щодо відведення озброєння та про зацікавленість у подальшому загостренні конфлікту.
Додамо, з початку доби неділі, 16 грудня, бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, в тому числі із застосуванням озброєння, забороненого мінськими угодами, при цьому ситуація в районі проведення Операції об'єднаних сил (ООС) залишається під контролем українських військових.
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