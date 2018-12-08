Безпілотник ОБСЄ зафіксував на Донбасі новітні російські комплекси РЕБ

Також виявили 26 одиниць причіпної артилерії, реактивну систему залпового вогню, 4 установки зенітно-ракетних комплексів і до 30 танків

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей спостерігачі місії ОБСЄ виявили десятки танків і артилерійських систем, розміщених за межами певних ділянок відведення, а також засоби протиповітряної оборони і новітні російські комплекси радіоелектронної боротьби.

9 серпня безпілотник СММ ОБСЄ виявив відразу до 30 танків збройних формувань РФ, зосереджених в районі селищ Лобачеве, Бугаївка і безпосередньо у Луганську. Також було виявлено 26 одиниць причіпної артилерії, реактивну систему залпового вогню і 4 установки зенітно-ракетних комплексів.

"Крім того, безпілотником СММ ОБСЄ було виявлено відразу 4 нових комплекси радіоелектронної боротьби російського виробництва: СБ-341В "Леєр-3", 1Л269 "Красуха-2", РБ-109А "Билина" і спеціальний комплекс для створення перешкод безпілотним літальним апаратам "Репелент 1". Всі ці комплекси створені в РФ за останні роки, а СБ-109А "Билина" - взагалі повинна бути прийнята на озброєння російської армії тільки цього року за результатами військових випробувань. Випробування ці, як бачимо, проводять на території України", - йдеться у повідомленні української сторони СЦКК.

Представники СММ ОБСЄ також реєструють факти, коли збройні формування РФ дедалі частіше відмовляють у доступі на контрольовані ними території та об'єкти: тільки 9 серпня мало місце шість недопусків.

Тому в більшості випадків ОБСЄ доводиться покладатися саме на безпілотні літальні апарати, які, своєю чергою, стикаються з перешкодами, створеними новітніми російськими системами РЕБ. Факти таких перешкод відображаються у щоденних звітах СММ ОБСЄ.

Нагадаємо, нещодавно безпілотник ОБСЄ зафіксував 16 російських вантажівок, які перетинали український кордон. Конвой манівцями заїхав вглиб ОРДО і повернувся в РФ.