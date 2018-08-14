Безпілотник ОБСЄ зафіксував на Донбасі сотні нових ящиків з боєприпасами

Представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували у бойовиків окупованих районів Донецької і Луганської областей буксирувальні гаубиці та майже тисячу ящиків для боєприпасів та снарядів.

10 серпня за лініями відводу, але поза межами виділених місць зберігання озброєння в непідконтрольних уряду районі на північ від н.п. Кришталевий (Луганська обл) міні безпілотник СММ зафіксував в цілому 18 буксированих гаубиць (вісім 2А36 "Гіацинт-Б", 152 мм, і десять 2А65 "Мста-Б", 152 мм), йдеться у звіті місії від 13 серпня.

На території іншого об'єкта приблизно в 1 км на північний захід той же міні-БПЛА СММ зафіксував один рухомий розвідувальний пункт (ПРП-4 "Нард") і 775 ящиків для боєприпасів (за оцінкою, деякі з них були нові), а також 118 ящиків для снарядів РСЗВ (БМ-21).

Так, у трьох таких місцях в непідконтрольних уряду районах Донецької області були виявлені 19 буксированих гаубиць (тринадцять Д-30 "Жаба", 122 мм, і шість 2A65) і 5 самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм).

Там як і раніше відсутні 2 буксирувані гаубиці (Д-30) і 2 самохідні гаубиці (2С1), а також 21 танк (одинадцять Т-64 і десять Т-72), відзначили представники ОБСЄ.

У непідконтрольних уряду районах безпілотник дальнього радіусу дії знову виявив 6 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ; БМ-21 "Град", 122 мм) на території об'єкта на північ від н. п. Кришталевий (кол. Красний Луч, 56 км на північний захід від Луганська), що є порушенням ліній відведення, додають у СММ.

Також, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей спостерігачі місії ОБСЄ виявили десятки танків і артилерійських систем, розміщених за межами певних ділянок відведення, а також засоби протиповітряної оборони і новітні російські комплекси радіоелектронної боротьби.