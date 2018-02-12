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Безпілотник ОБСЄ зафіксував понад сто одиниць важкої техніки окупантів

ОБСЄ виявила на окупованому Донбасі понад сто одиниць важкої техніки
29 листопада безпілотник СММ ОБСЄ зафіксував на території ОРЛО понад сто одиниць важкої техніки окупантів.
Безпілотник ОБСЄ зафіксував понад сто одиниць важкої техніки окупантів Фото: gettyimages.com

"За даними звіту СММ ОБСЄ, опублікованого 30 листопада, 29 листопада безпілотник СММ ОБСЄ дальнього радіуса дії в непідконтрольних уряду України південно-західних районах Луганської області зафіксував розміщення реактивних систем залпового вогню окупантів БМ-21 "Град": в районі Боково-Платове виявлено двадцять дві одиниці, біля Міусинська – шість, а поблизу Садового – вісім одиниць",повідомляє в неділю Українська сторона СЦКК.

Поблизу Міусинська окупанти також зосередили 12 буксируваних гаубиць Д-30 "Жаба", 10 самохідних гаубиць 2С1 "Гвоздика", сім танків Т-72 та чотири зенітних ракетних комплексів 9К35 "Стріла-10".

Окрім того, два танки Т-72, 17 буксируваних гаубиць (вісім 2A36 "Гіацинт-Б" і дев'ять 2А65) командування збройних формувань РФ розташувало на південному заході від Луганська у районі Хрустального (колишній Красний Луч). А 6 самохідних гаубиць 2С1, 11 причіпних гаубиць (п'ять 2А65 і шість Д-30) і 4 протитанкові гармати МТ-12 "Рапіра" зафіксовано поруч із Боково-Платовим.

"Українська сторона СЦКК зазначає, що такі дії окупаційної адміністрації і збройних формувань Російської Федерації вкотре демонструють стійке небажання дотримуватись Мінських домовленостей та відверте порушення взятих на себе зобов’язань в рамках консультацій Тристоронньої контактної групи щодо відведення озброєння по всій лінії розмежування сторін, а також зацікавленість в подальшому загостренні конфлікту", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні в результаті бойових дій в зоні ООС було поранено одного українського військового, ще один боєць зник безвісти.

У контрольних пунктах в'їзду-виїзду на Донбасі обмежили виїзд іноземців у зв’язку з введенням воєнного стану у 10 областях України.

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02 12 2018 18:50
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