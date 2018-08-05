Безпілотний автомобіль Uber збив пішохода в Арізоні через особливості програми

Зіткнення відбулось 19 березня, коли жінка переходила дорогу у недозволеному місці.

Причиною наїзду безпілотного автомобіля Uber на жінку стали налаштування програмного забезпечення. До такого висновку, за даними The Informatiom, прийшли спеціалісти Uber, зробивши розслідування цього ДТП з летальним наслідком. В ході розслідування виявилось, що автопілот Uber "побачив" жінку, яка переходила дорогу з велосипедом, але не відреагував і не почав гальмувати.

49-річна Елейн Херцберг переходила дорогу в недозволеному місці. Жінку відвезли в лікарню, але через декілька годин вона померла від отриманих травм. Автопілот Uber може ігнорувати дрібні предмети на трасі, наприклад сміття. Передбачалося, що ця функція повинна була бути відрегульована таким чином, що автопілот, отримавши інформацію про жінку на дорозі, мав вжити заходів для того, щоб запобігти зіткненню.

Аварія відбулася через те, що інженери компанії збільшили поріг впізнаванності небезпечних об'єктів на дорозі, оскільки система часто виявляє такі об'єкти там, де їх насправді нема. Інженер компанії, який знаходився на місці водія, не встиг зреагувати на пішохода тому, що не слідкував за дорогою.

Uber відмовляється надавати офіційні коментарі щодо розслідування.

Нагадаємо, що це перша ДТП з безпілотною машиною, в результаті якої загинула людина.