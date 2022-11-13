Безпілотний космічний літак Boeing на сонячних батареях після 908 днів на орбіті повернувся на Землю
Безпілотний військовий космічний літак США 12 листопада повернувся на Землю після рекордних 908 днів на орбіті.
Про це пише Associated Press.
Попередня орбітальна місія цього космічного апарата тривала 708 днів.
"З моменту першого запуску X-37B у 2010 році він побив рекорди та надав нашій країні неперевершені можливості для швидкого тестування та інтеграції нових космічних технологій", — сказав старший віцепрезидент Boeing Джим Чілтон.
Вперше на космічному літаку розміщувався службовий модуль, який проводив експерименти для Науково-морської дослідницької лабораторії та Академії ВПС США. Перед тим як зійти з орбіти, модуль відокремився від корабля, щоб убезпечити посадку.
Загалом космічний літак X-37Be пролетів понад 2 мільярди кілометрів та пробув у космосі 3 774 дні.
Напередодні повідомлялось, що Китай запустив вантажний космічний корабель "Тяньчжоу-5" для доставки вантажів на космічну станцію "Тяньгун", будівництво якої, як очікується, буде завершено цього року.
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