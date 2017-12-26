Безповоротні втрати ЗСУ у 2017 році - 191 боєць, - Генштаб
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ, передає ВВС Україна.
Зокрема у повідомленні вказується, що станом на 18 грудня безповоротні втрати української армії у нинішньому році становлять 191 військовослужбовець. Безповоротні втрати включають у себе загиблих у боях, зниклих безвісти та полонених.
Ще 174 бійців були поранені.
А загалом санітарні втрати української армії у 2017 році (поранені, травмовані та хворі) складають 1265 військовослужбовців.
Також у Генштабі додають, що протягом 2017 року на контрактну службу до ЗСУ вступило 35 тис. 220 осіб.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України виділив близько 10,7 млн грн для надання одноразової грошової допомоги членам сімей 6 загиблих військових, і 23-м які отримали інвалідність під час участі в антитерористичній операції (АТО).
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