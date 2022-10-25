Безробітних українців залучатимуть до суспільно корисних робіт

Уряд для цього розробив спеціальний механізм

В Україні активізують механізм залучення безробітних громадян до "Армії відновлення" країни через їх участь у суспільно корисних роботах.

"Через війну в країні очікується досить високий рівень безробіття - близько 30% за підсумками року, і це є серйозним викликом для держави. Тому Уряд розробив і запропонував механізм, за яким тимчасово безробітних можна залучати до виконання суспільно корисних робіт, в яких є потреба в регіонах", - заявила Свириденко.

За її словами, в Україні є дві армії. Перша захищає країну на фронті, а інша працює.. При цьому держава оплатить їхню роботу на рівні мінімальної зарплати, яка з жовтня складає 6700 гривень. Свириденко привела приблизний приклад можливих завдань та видів роботи:

- облаштування та укріплення блок-постів, вирубка дерев для формування окопів;

- заготівля дров для військових та населення;

- розбір завалів та відновлення житлових будинків, інших приміщень, пошкоджених у результаті бойових дій;

- укріплення дамб;

- розчищення автомобільних доріг від завалів;

- розвантаження гуманітарної допомоги;

- облаштування підвальних приміщень у багатоповерхових будинках, школах під укриття;

- ремонтно-відновлювальні роботи у приміщеннях соціальної сфери;

- надання допомоги внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю, людям літнього віку.

Організаторами таких робіт має бути військове командування спільно з обласними військовими адміністраціями. До таких видів робіт залучатимуться всі працездатні особи, зокрема, зареєстровані безробітні та внутрішньо переміщені особи, які не мають обмежень за станом здоров’я. З учасниками таких робіт укладатимуться строкові трудові договори відповідно до законодавства.

"На сьогодні суспільно корисні роботи вже запроваджені в Сумській та Чернігівській областях. Так, в Сумській області такі роботи запроваджені у 18 територіальних громадах з 26, де не ведуться активні бойові дії, на них працевлаштовано майже 400 безробітних. В Чернігівській області до виконання таких робіт залучено 78 безробітних", - йдеться у повідомленні.