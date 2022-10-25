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Безробітних українців залучатимуть до суспільно корисних робіт
Фото: МВС України
В Україні активізують механізм залучення безробітних громадян до "Армії відновлення" країни через їх участь у суспільно корисних роботах.
Про це заявила перший віце-прем'єр-міністр Юлія Свириденко, повідомляє Міністерство економіки України.
"Через війну в країні очікується досить високий рівень безробіття - близько 30% за підсумками року, і це є серйозним викликом для держави. Тому Уряд розробив і запропонував механізм, за яким тимчасово безробітних можна залучати до виконання суспільно корисних робіт, в яких є потреба в регіонах", - заявила Свириденко.
За її словами, в Україні є дві армії. Перша захищає країну на фронті, а інша працює.. При цьому держава оплатить їхню роботу на рівні мінімальної зарплати, яка з жовтня складає 6700 гривень. Свириденко привела приблизний приклад можливих завдань та видів роботи:
- облаштування та укріплення блок-постів, вирубка дерев для формування окопів;
- заготівля дров для військових та населення;
- розбір завалів та відновлення житлових будинків, інших приміщень, пошкоджених у результаті бойових дій;
- укріплення дамб;
- розчищення автомобільних доріг від завалів;
- розвантаження гуманітарної допомоги;
- облаштування підвальних приміщень у багатоповерхових будинках, школах під укриття;
- ремонтно-відновлювальні роботи у приміщеннях соціальної сфери;
- надання допомоги внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю, людям літнього віку.
Організаторами таких робіт має бути військове командування спільно з обласними військовими адміністраціями. До таких видів робіт залучатимуться всі працездатні особи, зокрема, зареєстровані безробітні та внутрішньо переміщені особи, які не мають обмежень за станом здоров’я. З учасниками таких робіт укладатимуться строкові трудові договори відповідно до законодавства.
"На сьогодні суспільно корисні роботи вже запроваджені в Сумській та Чернігівській областях. Так, в Сумській області такі роботи запроваджені у 18 територіальних громадах з 26, де не ведуться активні бойові дії, на них працевлаштовано майже 400 безробітних. В Чернігівській області до виконання таких робіт залучено 78 безробітних", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що рівень безробіття в Україні через війну становить понад 40%.
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