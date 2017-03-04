Безробіття в Єврозоні на найнижчому рівні з 2009 року
Рівень безробіття в Єврозоні теж рекордно знизився. У лютому 2017 року він становив 9,5 відсотка. Це найнижчий рівень, зафіксований з травня 2009 року, повідомили в понеділок, 3 квітня, в статистичному відомстві ЄС Євростат, - повідомляє DW.
У часи найбільшого загострення боргової кризи в ЄС рівень безробіття в країнах єврозони сягав понад 12 відсотків, передає інформагентство AFP. Поліпшенню ситуації сприяло насамперед певне зміцнення економік Іспанії та Португалії.
Водночас між країнами єврозони зберігається значна різниця в рівнях безробіття. Якщо у Німеччині, згідно з актуальними даними Євростату, цей показник становить 3,9 відсотка, а на Мальті - 4,1, то в обтяженій боргами Греції без роботи залишаються 23,1 відсотка громадян.
Раніше в березні повідомлялося, що у Китаї безробіття досягло найнижчої позначки за останні роки.Рівень безробіття в Європейському Союзі знизився до восьми відсотків станом на лютий 2017 року. Це найнижчий показник за останні вісім років, починаючи з січня 2009-го, передає DW.
Рівень безробіття в Єврозоні теж рекордно знизився. У лютому 2017 року він становив 9,5 відсотка. Це найнижчий рівень, зафіксований з травня 2009 року, повідомили в понеділок, 3 квітня, в статистичному відомстві ЄС Євростат.
У часи найбільшого загострення боргової кризи в ЄС рівень безробіття в країнах єврозони сягав понад 12 відсотків, передає інформагентство AFP. Поліпшенню ситуації сприяло насамперед певне зміцнення економік Іспанії та Португалії.
Водночас між країнами єврозони зберігається значна різниця в рівнях безробіття. Якщо у Німеччині, згідно з актуальними даними Євростату, цей показник становить 3,9 відсотка, а на Мальті - 4,1, то в обтяженій боргами Греції без роботи залишаються 23,1 відсотка громадян.
Раніше повідомлялося, що цього року Україна залишиться в десятці найбідніших країн.
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