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"Безвіз" буде, українці на нього заслуговують, - посол ЄС Мінґареллі

Рішення про Грузію прийнято дещо раніше тому, що між Грузією і ЄС раніше почався процес обговорення та запровадження безвіза
У представництві ЄС в Україні не можуть назвати конкретну дату узгодження безвіза для України, але сподіваються, що це станеться протягом наступних декількох місяців.
"Безвіз" буде, українці на нього заслуговують, - посол ЄС Мінґареллі Х'ю Мінгареллі Фото: ЕРА

"Я не можу назвати вам точну дату, але сподіваюся, що упродовж наступних кількох місяців буде формальне рішення, яке дозволить українцям короткотермінове перебування у Євросоюзі без віз. Український народ на це заслуговує, адже Україна виконала всі зобов’язання, всі умови, що їх висунув ЄС", - заявив глава представництва, посол Хьюг Мінгареллі в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За словами посла, рішення на користь спрощення візового режиму для Грузії, прийняте в ЄС напередодні, є доказом того, що Євросоюз "рухається в правильному напрямку в питанні спрощення візового режиму для Грузії і України".

Як зазначив Мінгареллі, рішення про Грузію прийнято дещо раніше тому, що між Грузією і ЄС раніше почався процес обговорення та запровадження безвіза.

"У цьому немає якогось політичного підґрунтя, запевняю вас. По суті, нема ніяких проблем – всі погоджуються, що Україна виконала все, що мала, і що українці мають подорожувати на короткий термін до ЄС без віз", - додав він.

У грудні минулого року Євросоюз погодив оновлений механізм припинення безвізових режимів, від якого залежав прогрес у запровадженні безвіза для України і Грузії.

Як пояснив Мінгареллі, Україна тепер повинна дочекатися формального схвалення цього механізму, після чого відбудеться "тріалог" - консультації між Радою ЄС, Європарламентом і Єврокомісією, - щоб остаточно узгодити візову лібералізацію для України.

Відзначимо, комітет Європейського парламенту по громадянським свободам і внутрішнім справам (LIBE) проголосував за безвізовий режим для Грузії.

Нагадаємо, що за інформацією МЗС, рішення про надання Україні безвізового режиму з Євросоюзом буде прийнято до, а набуде чинності після президентських виборів у Франції.

15 грудня 2016 року Європейський парламент оприлюднив нову індикативну дату розгляду питання про безвізовий режим для України.

Окрім того, Європарламент схвалив механізм призупинення безвізового режиму. Механізм зупинення безвізового режиму в першу чергу стосується України, Грузії та Косово.

 

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