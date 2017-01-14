"Безвіз" буде, українці на нього заслуговують, - посол ЄС Мінґареллі

Рішення про Грузію прийнято дещо раніше тому, що між Грузією і ЄС раніше почався процес обговорення та запровадження безвіза

У представництві ЄС в Україні не можуть назвати конкретну дату узгодження безвіза для України, але сподіваються, що це станеться протягом наступних декількох місяців.

"Я не можу назвати вам точну дату, але сподіваюся, що упродовж наступних кількох місяців буде формальне рішення, яке дозволить українцям короткотермінове перебування у Євросоюзі без віз. Український народ на це заслуговує, адже Україна виконала всі зобов’язання, всі умови, що їх висунув ЄС", - заявив глава представництва, посол Хьюг Мінгареллі в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За словами посла, рішення на користь спрощення візового режиму для Грузії, прийняте в ЄС напередодні, є доказом того, що Євросоюз "рухається в правильному напрямку в питанні спрощення візового режиму для Грузії і України".

Як зазначив Мінгареллі, рішення про Грузію прийнято дещо раніше тому, що між Грузією і ЄС раніше почався процес обговорення та запровадження безвіза.

"У цьому немає якогось політичного підґрунтя, запевняю вас. По суті, нема ніяких проблем – всі погоджуються, що Україна виконала все, що мала, і що українці мають подорожувати на короткий термін до ЄС без віз", - додав він.

У грудні минулого року Євросоюз погодив оновлений механізм припинення безвізових режимів, від якого залежав прогрес у запровадженні безвіза для України і Грузії.

Як пояснив Мінгареллі, Україна тепер повинна дочекатися формального схвалення цього механізму, після чого відбудеться "тріалог" - консультації між Радою ЄС, Європарламентом і Єврокомісією, - щоб остаточно узгодити візову лібералізацію для України.

Відзначимо, комітет Європейського парламенту по громадянським свободам і внутрішнім справам (LIBE) проголосував за безвізовий режим для Грузії.