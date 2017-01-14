"Безвіз" буде, українці на нього заслуговують, - посол ЄС Мінґареллі
"Я не можу назвати вам точну дату, але сподіваюся, що упродовж наступних кількох місяців буде формальне рішення, яке дозволить українцям короткотермінове перебування у Євросоюзі без віз. Український народ на це заслуговує, адже Україна виконала всі зобов’язання, всі умови, що їх висунув ЄС", - заявив глава представництва, посол Хьюг Мінгареллі в інтерв'ю "Радіо Свобода".
За словами посла, рішення на користь спрощення візового режиму для Грузії, прийняте в ЄС напередодні, є доказом того, що Євросоюз "рухається в правильному напрямку в питанні спрощення візового режиму для Грузії і України".
Як зазначив Мінгареллі, рішення про Грузію прийнято дещо раніше тому, що між Грузією і ЄС раніше почався процес обговорення та запровадження безвіза.
"У цьому немає якогось політичного підґрунтя, запевняю вас. По суті, нема ніяких проблем – всі погоджуються, що Україна виконала все, що мала, і що українці мають подорожувати на короткий термін до ЄС без віз", - додав він.
У грудні минулого року Євросоюз погодив оновлений механізм припинення безвізових режимів, від якого залежав прогрес у запровадженні безвіза для України і Грузії.
Як пояснив Мінгареллі, Україна тепер повинна дочекатися формального схвалення цього механізму, після чого відбудеться "тріалог" - консультації між Радою ЄС, Європарламентом і Єврокомісією, - щоб остаточно узгодити візову лібералізацію для України.
Відзначимо, комітет Європейського парламенту по громадянським свободам і внутрішнім справам (LIBE) проголосував за безвізовий режим для Грузії.
Нагадаємо, що за інформацією МЗС, рішення про надання Україні безвізового режиму з Євросоюзом буде прийнято до, а набуде чинності після президентських виборів у Франції.
15 грудня 2016 року Європейський парламент оприлюднив нову індикативну дату розгляду питання про безвізовий режим для України.
Окрім того, Європарламент схвалив механізм призупинення безвізового режиму. Механізм зупинення безвізового режиму в першу чергу стосується України, Грузії та Косово.
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