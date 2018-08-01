Безвіз не вплинув на збільшення кількості українців у Польщі
Про це повідомили в Управлінні з питань іноземців (UDSC) Польщі у відповідь на запит "Укрінформу".
"Після майже п'яти місяців від запровадження безвізового режиму не спостерігалося якихось особливих змін у динаміці чи характері міграції з України. Порівнюючи два періоди – чотири місяці до запровадження безвізового руху і чотири місяці після – спостерігається зростання майже на 9% у приїзді українців до Польщі. Це є природнім наслідком зростання кількості українців, які мешкають в Польщі, і відвідують батьківщину, а також приїзду до Польщі на сезонні роботи – в сільському господарстві чи садівництві", – йдеться у відповіді.
Зазначається, що упродовж останніх чотирьох років постійно зростає кількість виданих віз в польських консульствах в Україні.
"У 2016-2017 роках їх видано 2,5 млн. Крім загального збільшення кількості виданих віз, змінюються також пропорції на користь зростання виданих національних довгострокових віз на перебування в Польщі до одного року", – зазначають в UDSC.
Як підкреслюється, частина трудових мігрантів з України бажає залишитися в Польщі на довше. Відтак вони вироблять документи на перебування в Польщі на декілька років.
"Станом на сьогодні близько 143 тис. громадян України мають дійсні документи, що дають їм право на перебування в Польщі на період довший ніж один рік", – наголошують в управлінні.
Зазначається, що в цьому році на 6% зросла кількість заяв від українців на отримання дозволів на перебування в Польщі на триваліший період.
В UDSC нагадують, що громадяни України мають право упродовж шести місяців у році працювати в Польщі без отримання дозволу на роботу, за умови письмового оформлення заяви працедавця про працевлаштування у відповідних повітових відділах праці та письмової угоди.
"У 2015 році зареєстровано в Польщі 763 тис. заяв від працедавців про працевлаштування українців, в 2016 році – 1,3 млн, в 2017 році – 1,8 млн", – зазначають в управлінні.
При цьому додається, що кількість таких заяв зовсім не означає, що така ж кількість українців реально працювала у цих працедавців.
Нагадаємо, станом на 27 грудня безвізовим режимом з Євросоюзом скористалися майже 380 тис. українців.
Із початком дії безвізового режиму зріс потік нелегальних українських мігрантів до Франції.
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