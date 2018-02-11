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Безвіз України і Катару набув чинності

Угоду країни підписали в березні поточного року
Угода між Кабінетом міністрів України та урядом Держави Катар про взаємне скасування візових вимог набула чинності 2 листопада.
Безвіз України і Катару набув чинності Фото: PRESIDENT.UA

Відповідно до положеннь Угоди, громадяни України, які користуються паспортами громадянина України для виїзду за кордон (біометричними і небіометричними), і громадяни держави Катар, які користуються звичайними паспортами, можуть в'їжджати, перебувати, їхати і перетинати транзитом територію держави іншої сторони без віз за умови, що тривалість їхнього перебування не перевищує 90 днів протягом 180 днів,  повідомив Департамент консульської служби МЗС на своїй сторінці у Facebook.

Водночас громадяни України та Катару, які мають намір в'їхати на територію держави іншої сторони на строк, що перевищує 90 днів, незалежно від мети поїздки, мають отримати візу в дипломатичному представництві або консульській установі держави іншої сторони перед в'їздом на її територію.

Наголошується, що паспорти тих, хто подорожує, повинні бути чинними строком не менше 6 місяців з дати в'їзду на територію держави іншої сторони.

Нагадаємо, у серпні 2017 року Катар спростив візовий режим з Україною. У березні 2018 року Кабмін схвалив угоду з Катаром про взаємне скасування візових вимог. 20 березня поточного року Україна і Катар підписали угоду про взаємне скасування візових вимог.

Катар розташований на Близькому Сході (на Катарському півострові) у північно-східній частині Аравійського півострова. Омивається Перською затокою. Є однією з найбагатших держав світу, третім у світі за запасами природного газу і шостим його найбільшим експортером. Також експортує нафту і нафтопродукти.

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02 11 2018 09:35
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