Безвіз України і Катару набув чинності
Відповідно до положеннь Угоди, громадяни України, які користуються паспортами громадянина України для виїзду за кордон (біометричними і небіометричними), і громадяни держави Катар, які користуються звичайними паспортами, можуть в'їжджати, перебувати, їхати і перетинати транзитом територію держави іншої сторони без віз за умови, що тривалість їхнього перебування не перевищує 90 днів протягом 180 днів, повідомив Департамент консульської служби МЗС на своїй сторінці у Facebook.
Водночас громадяни України та Катару, які мають намір в'їхати на територію держави іншої сторони на строк, що перевищує 90 днів, незалежно від мети поїздки, мають отримати візу в дипломатичному представництві або консульській установі держави іншої сторони перед в'їздом на її територію.
Наголошується, що паспорти тих, хто подорожує, повинні бути чинними строком не менше 6 місяців з дати в'їзду на територію держави іншої сторони.
Нагадаємо, у серпні 2017 року Катар спростив візовий режим з Україною. У березні 2018 року Кабмін схвалив угоду з Катаром про взаємне скасування візових вимог. 20 березня поточного року Україна і Катар підписали угоду про взаємне скасування візових вимог.
Катар розташований на Близькому Сході (на Катарському півострові) у північно-східній частині Аравійського півострова. Омивається Перською затокою. Є однією з найбагатших держав світу, третім у світі за запасами природного газу і шостим його найбільшим експортером. Також експортує нафту і нафтопродукти.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Відеоролик ЗСУ для вербування визнано одним із найкращих у світі
- ВІДЕО В Італії через негоду згоріли сотні автомобілів Maserati
- ФОТО У Чехії відсвяткували 100-річчя державності масштабним військовим парадом, - ФОТО
- Стріт-арт війна в Україні. Чому право розфарбовувати стіни мають усі?Чому виник ажіотаж навколо муралів? Хто розпочав арт-війну через появу "стіни срачу" і графіті харківського художника Гамлета? Що таке вуличне мистецтво та чи є перспективи його розвитку в Україні?
- Переродження пластику в прикраси: Засновниця re-beau про вторсировину у моді та кругову економіку"Ми доносимо до людей просту ідею: вторинна сировина цінна, не викидайте сміття – це гроші, сортуйте!"