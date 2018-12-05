Безвізом скористалися півмільйона українців, – Порошенко
Про це Президент України Петро Порошенко написав у своєму Twitter.
"Безвізовим режимом з країнами Європейського Союзу, починаючи з червня 2017, вже скористалися півмільйона українців!", – зазначив він.
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Нагадаємо, у ніч проти 11 червня, країни Євросоюзу офіційно скасували візовий режим для України, українці одразу після опівночі змогли потрапити не до всіх держав, оскільки все це відбуватиметься у чотири етапи.
Вже о першій годині ночі за Києвом кордони для громадян України своєю чергою відкрила переважна більшість держав-членів ЄС та Шенгену, а саме Австрія, Бельгія, Данія, Іспанія, Італія, Ліхтенштейн, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Словаччина, Словенія, Угорщина, Франція, Хорватія, Чехія, Швейцарія та Швеція.
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Додамо, що станом на грудень 2017 року у поліграфічному комбінаті "Україна" перебували у черзі понад 600 тисяч заявок на виготовлення біометричних закордонних паспортів.
16 січня 2018 року Міністерство економічного розвитку і торгівлі України повідомило, що Поліграфічний комбінат "Україна" збільшив виробництво закордонних біометричних паспортів з 10 тис. до 21 тис. на добу за рахунок запуску нового обладнання для нанесення персональних даних.
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