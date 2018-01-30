Безвізом з ЄС скористались вже близько 400 тис українців

Також за період безвізу прикордонниками було виявлено 2,1 тис. розшукуваних осіб та 724 документи

Від початку дії безвізового режиму з Європейським Союзом ним скористалися майже 400 тисяч українців.

Про це розповів голова Державної прикордонної служби Петро Цигикал, повідомляє прес-служба МВС.

"Голова Державної прикордонної служби Петро Цигикал заявив, що з початку запровадження безвізового режиму майже 400 тисяч українців скористалися спрощеним порядком поїздок до Європи", - йдеться у повідомленні.

Він нагадав, що у стислі терміни було розгорнуто систему фіксації біометричних даних. Так, за його словами, з початку року контроль пройшли 57 тисяч іноземців, у тому числі - 42 тисяч росіян.

Голова ДПСУ наголосив, що рамках лібералізації візового режиму Держприкордонслужба отримали доступ до баз даних Інтерполу, завдяки чому за цей період виявлено 2,1 тис. розшукуваних осіб та 724 документи, а результативність по викрадених автомобілях зросла у 5 разів (2017 р. – 210 авто, 2016 р. – 46).

Цигакал відзначив, що Держприкордонслужба з допомогою іноземних експертів активно адаптувала нормативно-правову базу України з прикордонних питань до європейських стандартів та впроваджувала передові підходи інтегрованого управління кордонами.

Нагадаємо, упродовж 2017 року у пунктах пропуску на держкордоні працівники Держприкордонслужби виявили 917 одиниць зброї, 19,3 тис. боєприпасів, 13 кг вибухівки, 900 кг наркотиків і психотропів.