Безвізом з ЄС скористалися понад 1 мільйон українців

Безвізовим режимом з країнами Європейського союзу з червня 2017 року скористалося понад мільйон громадян України.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook президент Петро Порошенко.

Державна прикордонна служба України нагадала, що 500 тисяч поїздок громадянами України до Євросоюзу було зафіксовано в середині травня. Відтоді потік громадян, які користуються правами безвізу постійно зростає.

"Значне збільшення пасажиропотоку до країн ЄС пов’язано, як і прогнозувалось, з початком туристичного сезону, відпусток, коли з’являється можливість відвідування різноманітних фестивалів, концертів, друзів та рідних тощо. Крім того, з липня по вересень щорічно, європейські країни відзначають гарячий попит на відвідування абітурієнтами та студентами своїх навчальних закладів", - зазначили в ДПСУ.

Загалом активний рух в рамках безвізу відмічається в пунктах пропуску для повітряного сполучення. На сьогодні авіаподорожі до ЄС обирають близько 35% українців.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в Україні більше немає черг на отримання нового біометричного закордонного паспорта.