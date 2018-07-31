Безвізом з ЄС скористалися понад 1 мільйон українців
Про це написав на своїй сторінці у Facebook президент Петро Порошенко.
Державна прикордонна служба України нагадала, що 500 тисяч поїздок громадянами України до Євросоюзу було зафіксовано в середині травня. Відтоді потік громадян, які користуються правами безвізу постійно зростає.
"Значне збільшення пасажиропотоку до країн ЄС пов’язано, як і прогнозувалось, з початком туристичного сезону, відпусток, коли з’являється можливість відвідування різноманітних фестивалів, концертів, друзів та рідних тощо. Крім того, з липня по вересень щорічно, європейські країни відзначають гарячий попит на відвідування абітурієнтами та студентами своїх навчальних закладів", - зазначили в ДПСУ.
Загалом активний рух в рамках безвізу відмічається в пунктах пропуску для повітряного сполучення. На сьогодні авіаподорожі до ЄС обирають близько 35% українців.
Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в Україні більше немає черг на отримання нового біометричного закордонного паспорта.
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