Безвізом з ЄС вже скористалися 200 тис українців
Більше 76 тисяч громадян використовували для подорожей авіаційний транспорт, а решта прямували через автомобільні чи залізничні пункти пропуску, повідомляє Державна прикордонна служба України.
В рамках безвізового режиму з країнами ЄС найбільше громадян України слідували через кордон з Польщею та Угорщиною – 90 тисяч осіб.
Всього з початку безвізу зафіксовано 57 відмов у перетині кордону, переважна більшість з яких через не підтвердження мети поїздки та порушення європейського міграційного законодавства під час попередніх поїздок.
Відзначимо, що Державна прикордонна служба не зафіксувала суттєвого збільшення кількості громадян України, які перетинають кордон, з початку дії безвізового режиму з Євросоюзом.
Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко заявляє, що біометричні закордонні паспорти оформили близько 5 млн українців.
Додамо, що за перший місяць дії безвізового режиму між Україною та ЄСпонад 95 тисяч українців перетнули кордон з Євросоюзом без віз.
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