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Безвізом з ЄС вже скористалися 200 тис українців

Більше 76 тисяч громадян використовували для подорожей авіаційний транспорт
200 тисяч українців скористалися безвізовим режимом з Європейським союзом від початку його дії.
Безвізом з ЄС вже скористалися 200 тис українців Фото:bagnet.org

Більше 76 тисяч громадян використовували для подорожей авіаційний транспорт, а решта прямували через автомобільні чи залізничні пункти пропуску, повідомляє Державна прикордонна служба України.

В рамках безвізового режиму з країнами ЄС найбільше громадян України слідували через кордон з Польщею та Угорщиною – 90 тисяч осіб.

Всього з початку безвізу зафіксовано 57 відмов у перетині кордону, переважна більшість з яких через не підтвердження мети поїздки та порушення європейського міграційного законодавства під час попередніх поїздок.

Відзначимо, що Державна прикордонна служба не зафіксувала суттєвого збільшення кількості громадян України, які перетинають кордон, з початку дії безвізового режиму з Євросоюзом.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко заявляє, що біометричні закордонні паспорти оформили близько 5 млн українців.

Додамо, що за перший місяць дії безвізового режиму між Україною та ЄСпонад 95 тисяч українців перетнули кордон з Євросоюзом без віз.

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23 08 2017 13:37
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