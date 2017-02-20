Безвізовим в'їздом у Білорусь лише за тиждень скористалися 1,1 тис. людей

Близько 1,1 тис. людей з 46 країн скористалися безвізовим режим у Білорусі через національний аеропорт "Мінськ" за перший тиждень дії такого порядку.

Найбільше безвізовим в'їздом користувалися громадяни Німеччини, Польщі й Італії. Жодних порушень з боку іноземців зафіксовано не було, - розповів офіційний представник Державного прикордонного комітету (ДПК) Білорусі Антон Бичковський, повідомляє LB.ua.

Нагадаємо, у січні президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ про введення безвізового в'їзду в країну на термін не більш ніж п'ять днів для громадян 80 країн, в тому числі Євросоюзу, США та Китаю. Він почав діяти з 12 січня.

До слова, визнання Росією документів жителів ОРДЛО не вносить жодних коректив у роботу білоруського прикордонного відомства, в'їхати до Білорусі за такими документами, як і раніше, неможливо.