З початку дії безвізу 162 тис українців відвідали країни ЄС
"Станом на 4 серпня понад 162 тисячі громадян України скористалися правом безвізового в’їзду в країни Євросоюзу. Кількість відмов - 0,03%, усього 55 людей", - заявив новий очільник Держприкордонслужби Петро Цигикал, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
За його словами, 18 відмов сталися через перевищення терміну перебування, 37 - через неспроможність довести мету поїздки.
Також Цигикал зазначив, що на кордоні практично відсутні проблеми з чергами.
Відзначимо, що Державна прикордонна служба не зафіксувала суттєвого збільшення кількості громадян України, які перетинають кордон, з початку дії безвізового режиму з Євросоюзом.
Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко заявляє, що біометричні закордонні паспорти оформили близько 5 млн українців.
Додамо, що за перший місяць дії безвізового режиму між Україною та ЄСпонад 95 тисяч українців перетнули кордон з Євросоюзом без віз.
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