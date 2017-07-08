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З початку дії безвізу 162 тис українців відвідали країни ЄС

На кордоні практично відсутні проблеми з чергами
Станом на початок серпня понад 162 тисяч українців відвідали Євросоюз за правом безвізового в'їзду.
З початку дії безвізу 162 тис українців відвідали країни ЄС Фото: newsukraine.com.ua

"Станом на 4 серпня понад 162 тисячі громадян України скористалися правом безвізового в’їзду в країни Євросоюзу. Кількість відмов - 0,03%, усього 55 людей", - заявив новий очільник Держприкордонслужби Петро Цигикал, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За його словами, 18 відмов сталися через перевищення терміну перебування, 37 - через неспроможність довести мету поїздки.

Також Цигикал зазначив, що на кордоні практично відсутні проблеми з чергами.

Відзначимо, що Державна прикордонна служба не зафіксувала суттєвого збільшення кількості громадян України, які перетинають кордон, з початку дії безвізового режиму з Євросоюзом.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко заявляє, що біометричні закордонні паспорти оформили близько 5 млн українців.

Додамо, що за перший місяць дії безвізового режиму між Україною та ЄСпонад 95 тисяч українців перетнули кордон з Євросоюзом без віз.

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07 08 2017 15:18
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