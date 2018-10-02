Біатлон на Олімпіаді- 2018: У спринті українки - без медалей
Олімпійською чемпіонкою стала Лаура Дальмаєр з Німеччини, влучно відстрілявшись на двох вогневих рубежах. Для Дальмаєр це - перше "золото" на Олімпіадах.
"Срібло" - у представниці Норвегії Марти Олсбю, "бронза" - у Вероніки Віткової з Чехії.
Найкращий результат серед українок - у Віти Семеренко, котра з одним промахом фінішувала на 14-му місці, відставши від переможниці на 54,5 сек.
Валя Семеренко та Анастасія Меркушина з трьома промахами у стрільбі фінішували на 46 та 55 позиції відповідно.
Ірина Варвинець 5 разів промахнулася на вогневому рубежі і відповідно посіла лише 73 сходинку.
Варто додати, що на стрільбищі був чималий вітер і три промахи допустили і лідери світового біатлону - Анастасія Кузьміна та Кайса Макарайнен.
Нагадаємо, 9 лютого о 13:00 за київським часом в південнокорейському Пхьончхані почалася урочиста церемонія відкриття ХХІІІ зимових Олімпійських ігор.
Раніе, Міжнародний союз біатлоністів прогнозував, що жіноча збірна України з біатлону виграє дві медалі на Олімпіаді-2018.
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