Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Біатлон на Олімпіаді- 2018: У спринті українки - без медалей

Найкращий результат серед українок - у Віти Семеренко, котра з одним промахом фінішувала на 14-му місці, відставши від переможниці на 54,5 сек
На зимовій Олімпіаді у південнокорейському Пхьончхані українські біатлоністки залишилися без медалей у спринті в біатлонній гонці, яка пройшла 10 лютого.
Біатлон на Олімпіаді- 2018: У спринті українки - без медалей Віта Семеренко. Фото: Getty Images

Олімпійською чемпіонкою стала Лаура Дальмаєр з Німеччини, влучно відстрілявшись на двох вогневих рубежах. Для Дальмаєр це - перше "золото" на Олімпіадах.

"Срібло" - у представниці Норвегії Марти Олсбю, "бронза" - у Вероніки Віткової з Чехії.

Найкращий результат серед українок - у Віти Семеренко, котра з одним промахом фінішувала на 14-му місці, відставши від переможниці на 54,5 сек.

Валя Семеренко та Анастасія Меркушина з трьома промахами у стрільбі фінішували на 46 та 55 позиції відповідно.

Ірина Варвинець 5 разів промахнулася на вогневому рубежі і відповідно посіла лише 73 сходинку.

Варто додати, що на стрільбищі був чималий вітер і три промахи допустили і лідери світового біатлону - Анастасія Кузьміна та Кайса Макарайнен.

Нагадаємо, 9 лютого о 13:00 за київським часом в південнокорейському Пхьончхані почалася урочиста церемонія відкриття ХХІІІ зимових Олімпійських ігор.

Раніе, Міжнародний союз біатлоністів прогнозував, що жіноча збірна України з біатлону виграє дві медалі на Олімпіаді-2018.
 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 02 2018 14:52
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Паралімпійський чемпіон Віктор Дідух: Не кожен може стати чемпіоном, але кожен може спробувати

Паралімпійський чемпіон Віктор Дідух: Не кожен може стати чемпіоном, але кожен може спробувати

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.