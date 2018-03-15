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Біатлоніста Джима виграла бронзу в спринті на етапі Кубка світу

Всі інші українки не потрапили в топ-50
Українська біатлоністка Юлія Джима стала третьою у спринті на етапі Кубка світу, який зараз проходить у Голменколлені.
Біатлоніста Джима виграла бронзу в спринті на етапі Кубка світу Юлія Джима. Фото: biathlon.com.ua

Українка поступилася переможниці спринту Анастасії Кузьміній 29 секунд. Друге місце у білоруски Дар'ї Домрачової.

1. Анастасія Кузьміна (Словаччина) – 21.31,8 (1)

2. Дарина Домрачева (Білорусь) – 8,9 (0)

3. Юлія Джима (Україна) – 29,2 (0)

...

59. Анастасія Меркушина (Україна) – 2.29,4 (2)

65. Валентина Семеренко (Україна) – 2.39,4 (2)

66. Віта Семеренко (Україна) – 2.41,6 (3)

81. Ірина Варвинець (Україна) – 3.16,9 (2)

Нагадаємо, наступний етап Кубка світу з біатлону відбудеться в Росії, куди українська збірна не поїде.

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15 03 2018 15:32
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