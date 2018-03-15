Біатлоніста Джима виграла бронзу в спринті на етапі Кубка світу Всі інші українки не потрапили в топ-50

Українська біатлоністка Юлія Джима стала третьою у спринті на етапі Кубка світу, який зараз проходить у Голменколлені.

Юлія Джима. Фото: biathlon.com.ua

Українка поступилася переможниці спринту Анастасії Кузьміній 29 секунд. Друге місце у білоруски Дар'ї Домрачової. 1. Анастасія Кузьміна (Словаччина) – 21.31,8 (1) 2. Дарина Домрачева (Білорусь) – 8,9 (0) 3. Юлія Джима (Україна) – 29,2 (0) ... 59. Анастасія Меркушина (Україна) – 2.29,4 (2) 65. Валентина Семеренко (Україна) – 2.39,4 (2) 66. Віта Семеренко (Україна) – 2.41,6 (3) 81. Ірина Варвинець (Україна) – 3.16,9 (2) Нагадаємо, наступний етап Кубка світу з біатлону відбудеться в Росії, куди українська збірна не поїде.

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