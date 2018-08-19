Bild: У жовтні Путін може приїхати до Німеччини на весілля екс-канцлера Шредера

Президент Росії Володимир Путін у жовтні може приїхати в Берлін на весілля колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера і кореянки Кім Со Ен.

"Путін може скоро знову прибути до Німеччини, правда, в приватному порядку. В Берліні ходять чутки, що в жовтні він може бути присутнім на весіллі свого друга Герхарда Шредера", - повідомляє видання Bild у статті про вчорашній візит Путіна до Берліна для зустрічі з Ангелою Меркель.

За даними видання, церемонія одруження Шредера і Кім Со Ен призначена на 5 жовтня в одному з готелів у центрі Берліна.

Шредер обіймав пост канцлера Німеччини у 1998-2005 роках. Сьогодні він займає пост голови ради директорів компанії "Роснефть" і голови комітету акціонерів компанії Nord Stream AG - власника і оператора трубопроводу "Північний потік".

Нагадаємо, що 18 серпня Путін був присутнім на весіллі глави МЗС Австрії Карін Кнайсль у Відні. Його візит спричинив хвилю критики у країні.

Представник австрійського МЗС назвав приїзд президента Росії робочим візитом і зазначив, що це буде "особистий візит на приватне свято, з якого не слід робити висновок про зміну зовнішньополітичної позиції Австрії".

У міністра закордонних справ України Павла Клімкіна виправдання МЗС Австрії стосовно того, що візит президента Росії Володимира Путіна на весілля міністра Карін Кнайсль є приватним візитом викликали "сумну посмішку".