Білецький отримав від батька подарунок на 1,7 млн грн

Білецький каже, що то був подарунок на день народження, який він святкував 5 серпня

Народний депутат Андрій Білецький отримав від батька у подарунок земельну ділянку вартістю майже 1,7 мільйона ​​гривень.

Таке повідомлення про зміну майнового стану голова партії "Національний Корпус" вніс у свою електронну декларацію. Згідно з нею, батько нардепа Білецький Євгеній подарував сину трохи більше 6 соток землі у Харкові.



Сріншот із сайту НАЗК

Як повідомив "Українській правді" сам Білецький, то був подарунок на день народження, який він святкував 5 серпня.

"Так, я отримав у подарунок від батька земельну ділянку на честь дня народження 5 серпня. Цю ділянку він придбав ще у 2006 році у іншого власника – фізичної особи", - сказав він.

На прохання прокоментувати високу вартість землі (більше 10 тисяч доларів за одну сотку – ред.), депутат уточнив, що ділянка дорога, бо розташована майже у центрі міста.

"Така вартість ділянки була встановлена експертною оцінкою, оскільки при внесенні змін до реєстру нотаріус потребує відповідний документ про оціночну вартість. Оскільки це майже центр Харкова, то ціна цілком виправдана. Більше того, наскільки мені відомо, у інших районах Харкова вартість землі становить майже 20 тисяч доларів за сотку, тобто навіть вдвічі більше", - підсумував Білецький.

Згідно з декларацією за 2017 рік, Білецький орендував квартиру в селі Чайки Києво-Святошинського району Київської області та користувався автомобілем Chevrolet Suburban 2007 року випуску, що належить політичній партії "Національний корпус".

Депутат заробив за минулий рік 463,7 тисячі гривень (з них 202 тисячі 812 гривень зарплати, 252 тисячі 825 гривень – кошти, передбачені на парламентську діяльність та 8 тисяч 86 гривень процентів). Крім цього, 300 тисяч гривень Білецький тримає у банку.

Нагадаємо, що суддя Львівського окружного адміністративного суду Наталія Сподарик разом із чоловіком-митником отримали в подарунок не одну сотню квадратних метрів нерухомості.