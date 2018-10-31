Білецький про побиття нацдружинника: Як не поліція, то винних знайдуть побратими

Причиною нападу він назвав той факт, що Нацдружини ведуть у Павлограді, де було скоєно напад, боротьбу з наркоторгівлею

Засновник полку "Азов", нардеп Андрій Білецький упевнений, що якщо поліція не зможе найти і покарати нападників на активіста "Національних дружин" Юрія Малімонова, то це зможуть зробити його побратими.

"Винні будуть знайдені та покарані. Навіть якщо поліція не зможе знайти нападників, я більш ніж впевнений, що це зможуть зробити побратими", - пише Білецький у своєму блозі на "Українській правді".

За його словами, нападники нанесли 18 ударів кастетом, пробили хлопцю череп, зламали щелепу. Зараз стан Малімонова стабільно важкий, загрози життю немає.

"По ситуації всі необхідні міри вже прийняті, лікування забезпечене", - додав Білецький.

Причиною нападу він назвав той факт, що Нацдружини ведуть у Павлограді, де було скоєно напад, боротьбу з наркоторгівлею.

Нагадаємо, що 29 жовтня у Павлограді Дніпропетровської області напали і сильно побили представника Нацдружин Юрія Малімонова.