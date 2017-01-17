Білецький звинуватив керівництво Нацгвардії в корупції, - ВІДЕО
Зокрема, Білецький звинуватив командування в отриманні 21% відкату з кожної закупівлі, - повідомляється на сайті "Національного корпусу".
"21% відкату в будь-якій частині на будь-якій закупівлі - мінімальний відсоток відкату в будь-якій частині Нацгвардії. У деяких частинах цей відсоток доходить майже до 30%. Якщо б це було в одній-двох частинах - питань би не було. Але це стосується абсолютно різних частин, однаковий відсоток підказує нам, що це конкретна такса верхівки Національної гвардії", - заявив нардеп.
Нагадаємо, Депутат Верховної Ради, куратор полку Національної гвардії "Азов" Андрій Білецький вважає керівництво НГУ загрозою обороноздатності України.
Тоді ж Білецький обіцяв надати докази того, що в Нацгвардії "крадуть кожну третю гривню".
Згодом, Національна гвардія звернулась до військової прокуратури та СБУ з проханням перевірити факти, викладені у ЗМІ народним депутатом Андрієм Білецьким.
Прес-служба також повідомила, що з початку 2017 року до Головного управління Нацгвардії не надходило жодних документів від Білецького з приводу інформації, зазначеної у даній публічній заяві.
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