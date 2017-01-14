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Білецький звинуватив керівництво Нацгвардії в сепаратизмі і корупції

"Діє система домовленостей з ворогом. І ця ситуація відома вищому керівництву НГУ"
Депутат Верховної Ради, куратор полку Національної гвардії "Азов" Андрій Білецький вважає керівництво НГУ загрозою обороноздатності України.
Білецький звинуватив керівництво Нацгвардії в сепаратизмі і корупції Андрій Білецький Фото: УНІАН

"Ситуація абсолютно не нормальна для третього року війни - на керівних посадах перебувають відверті сепаратисти, діє систематична корупція. Керівництво Національної гвардії несе загрозу обороноздатності нашої країни", - йдеться в заяві Білецького.

Депутат стверджує, що керівництво НГУ покриває офіцерів-сепаратистів.

У заяві названо декілька імен, яких Білецький вважає сепаратистами. Це командир центрального оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії полковник Олександр Голяков; заступник командира військової частини 3057 полковник Юрій Колмик; його заступник майор Юрій Задерін.

Білецький заявив, що знає офіцерів Нацгвардії, які їздять на окуповану територію і вільно повертаються звідти. "Діє система домовленостей з ворогом. І ця ситуація відома вищому керівництву Національної гвардії", - вважає депутат.

Також Білецький незабаром обіцяє надати докази того, що в Нацгвардії "крадуть кожну третю гривню".

Він вимагає від президента Петра Порошенка, головного військового прокурора Анатолія Матіоса, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та голови СБУ Василя Грицака навести порядок в Нацгвардії.

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