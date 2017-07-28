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Білл Гейтс за добу повернув собі звання найбагатшої людини світу

Першість у рейтингу мільярдерів належить Гейтсу ще з 2013 року
Засновник і глава Amazon Джефф Безос, який 27 липня був названий найбагатшою людиною в світі, знову став другим, а цей статус повернув собі засновник Microsoft Білл Гейтс.
Білл Гейтс за добу повернув собі звання найбагатшої людини світу Білл Гейтс. Фото: AFP

За оцінкою аналітиків Bloomberg, фінансові статки глави Amazon за добу скоротилися на $ 544 млн, до $ 89,3 млрд. Таким чином, найбагатшою людиною в світі знову став Білл Гейтс, чиї статки оцінюються в $ 90,7 млрд, повідомляє Forbes.

У рейтингу мільярдерів Forbes лідерство також повернулося Гейтсу, доходи якого журнал оцінює в $ 89,8 млрд. Оцінка статків Безоса становить $ 88,7 млрд.

Зазначимо, першість у рейтингу мільярдерів належить Гейтсу ще з 2013 року.

Нагадаємо, 27 липня засновник компанії Amazon став найбагатшою людиною у світі. 

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28 07 2017 09:37
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