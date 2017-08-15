Білл Гейтс зробив найбільше за 15 років пожертвування

Засновник компанії Microsoft Білл Гейтс зробив найбільше з 2000 року пожертвування

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані федеральної комісії з цінних паперів.

Відзначається, що сума пожертви склала 4,6 млн. доларів. За даними агентства, американський мільярдер пожертвував близько 5% акцій своєї компанії ще 6 червня.

При цьому отримувач пожертви залишився невідомий.

Уточнюється, що основні пожертви бізнесмен робить у благодійний фонд, який він створив разом з дружиною Меліндою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у засновника Microsoft Білла Гейтса, стан якого на даний момент оцінюється в 84,4 мільярда доларів США, є всі підстави стати першим в світі доларовими трильйонером.

Засновник і глава Amazon Джефф Безос, який 27 липня був названий найбагатшою людиною в світі, знову став другим, а цей статус повернув собі засновник Microsoft Білл Гейтс.