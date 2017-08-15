Білл Гейтс зробив найбільше за 15 років пожертвування
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані федеральної комісії з цінних паперів.
Відзначається, що сума пожертви склала 4,6 млн. доларів. За даними агентства, американський мільярдер пожертвував близько 5% акцій своєї компанії ще 6 червня.
При цьому отримувач пожертви залишився невідомий.
Уточнюється, що основні пожертви бізнесмен робить у благодійний фонд, який він створив разом з дружиною Меліндою.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у засновника Microsoft Білла Гейтса, стан якого на даний момент оцінюється в 84,4 мільярда доларів США, є всі підстави стати першим в світі доларовими трильйонером.
Засновник і глава Amazon Джефф Безос, який 27 липня був названий найбагатшою людиною в світі, знову став другим, а цей статус повернув собі засновник Microsoft Білл Гейтс.
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