Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Білл Гейтс зробив найбільше за 15 років пожертвування

Відзначається, що сума пожертви склала 4,6 млн. доларів
Засновник компанії Microsoft Білл Гейтс зробив найбільше з 2000 року пожертвування
Білл Гейтс зробив найбільше за 15 років пожертвування 6 місце. Засновник компанії Microsoft Білл Гейтс. Фото: Robert Sorbo / Microsoft / HO

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані федеральної комісії з цінних паперів.

Відзначається, що сума пожертви склала 4,6 млн. доларів. За даними агентства, американський мільярдер пожертвував близько 5% акцій своєї компанії ще 6 червня.

При цьому отримувач пожертви залишився невідомий.

Уточнюється, що основні пожертви бізнесмен робить у благодійний фонд, який він створив разом з дружиною Меліндою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у засновника Microsoft Білла Гейтса, стан якого на даний момент оцінюється в 84,4 мільярда доларів США, є всі підстави стати першим в світі доларовими трильйонером.

Засновник і глава Amazon Джефф Безос, який 27 липня був названий найбагатшою людиною в світі, знову став другим, а цей статус повернув собі засновник Microsoft Білл Гейтс.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 08 2017 06:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Людство в черговій крайності: чому ми так боїмося штучного інтелекту

Людство в черговій крайності: чому ми так боїмося штучного інтелекту

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.