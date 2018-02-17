Білорусь на Євробаченні-2018 представить український співак Українець значно випередив конкурентів за результатами голосування глядачів

Український співак Alekseev став переможцем національного відбору в Білорусі на участь у "Євробаченні-2018".

Фото: facebook

Про це повідомляє місцевий портал TUT.BY. Українець значно випередив конкурентів за результатами голосування глядачів: у нього 5184 голоси, а у його найближчого конкурента групи Shuma, - 3042 голоси. Журі з дев'яти осіб також поставило його на перше місце. Alekseev виконав пісню Forever ("Назавжди"). Нагадаємо, сьогодні Україна визначить ще трох фіналістів Нацвідбору на пісенний конкурс. Перший півфінал відбувся минулої суботи, 10 лютого. За результатами голосування журі та глядачів, у фінал пройшли: LAUD (16 балів), The Erised (13 балів), VILNA (12 балів). Міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2018" пройде в Лісабоні 8-12 травня.

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