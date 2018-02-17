CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУкраїнський співак Alekseev став переможцем національного відбору в Білорусі на участь у "Євробаченні-2018".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Білорусь на Євробаченні-2018 представить український співак
Українець значно випередив конкурентів за результатами голосування глядачів
Фото: facebook
Про це повідомляє місцевий портал TUT.BY.
Українець значно випередив конкурентів за результатами голосування глядачів: у нього 5184 голоси, а у його найближчого конкурента групи Shuma, - 3042 голоси.
Журі з дев'яти осіб також поставило його на перше місце. Alekseev виконав пісню Forever ("Назавжди").
Нагадаємо, сьогодні Україна визначить ще трох фіналістів Нацвідбору на пісенний конкурс. Перший півфінал відбувся минулої суботи, 10 лютого. За результатами голосування журі та глядачів, у фінал пройшли: LAUD (16 балів), The Erised (13 балів), VILNA (12 балів).
Міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2018" пройде в Лісабоні 8-12 травня.
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17 02 2018 12:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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