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Білорусь не враховуватиме більше російський рубль в число золотовалютних резервів

Таке рішення пов'язане з відмовою від розрахунку резервів за національною методикою
Білоруський Нацбанк з 1 липня перестане враховувати російський рубль в складі своїх золотовалютних резервів.
Білорусь не враховуватиме більше російський рубль в число золотовалютних резервів Фото: EPA / UPG

Таке рішення пов'язане з відмовою від розрахунку резервів за національною методикою, пояснює прес-служба відомства.

На даний момент Нацбанк Білорусії враховує російський рубль при розрахунку золотовалютних резервів за національною методикою.

Також регулятор щомісяця публікує оцінку золотовалютних резервів за методикою Міжнародного валютного фонду (МВФ). З 1 липня оцінка резервів буде даватися тільки за методикою МВФ.

Активи, які не враховуватимуться за методикою МВФ, залишаться на балансі Нацбанку. Регулятор має намір використати їх "для виконання відповідних зобов'язань Національного банку і уряду", а також в якості додаткового джерела поповнення золотовалютних резервів.

Нагадаємо, Росія має намір надати Білорусі кредит на суму до одного мільярда доларів.

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