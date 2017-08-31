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Білорусь підтвердила перетин кордону українцем Грибом

Інформації про виїзд Гриба з Білорусі на цей момент у білоруської сторони немає
Білоруська сторона підтвердила факт перетину кордону українцем Павлом Грибом при в'їзді в Білорусь 24 серпня.
Білорусь підтвердила перетин кордону українцем Грибом Фото: facebook.com

Про це заявив офіційний представник Державного прикордонного комітету Білорусі Антон Бичковський, інформує білоруська служба "Радіо Свобода".

"Цей громадянин дійсно перетнув державний кордон Республіки Білорусь 24 серпня в пункті пропуску "Нова Гута" в установленому законодавством порядку. Претензій з боку прикордонної служби Білорусі до цієї особистості не було", – сказав БелТА Антон Бичковський.

Офіційну відповідь Державного прикордонного комітету спрямовано Державній прикордонній службі України, яка ініціювала запит щодо Гриба.

Бичковський уточнив кореспонденту "Свободи", що інформації про виїзд з Білорусі на цей момент у білоруської сторони немає.

У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі кажуть, що поки не мають якихось заяв родичів про зникнення українця Павла Гриба.

Прес-секретар білоруського відомства Костянтин Шалькевич так відповів кореспонденту "Свободи" на це запитання:

"Станом на 29 серпня, за уточненою інформацією, заяви про його зникнення безвісти не було. Тому на якій підставі ми повинні проводити якісь заходи? Можливо зараз щось і надійшло, але у мене цієї інформації немає, потрібно уточнювати. Якщо хтось із родичів за ці два дні звертався із заявою, тоді буде і відповідний коментар".

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін планує 31 серпня в Будапешті обговорити з білоруським колегою Володимиром Макєєвим справу зниклого Павла Гриба.

Нагадаємо, що колишній співробітник Держприкордонслужби, офіцер Ігор Гриб повідомив, що спецслужби Росії викрали його сина Павла, коли той перебував у білоруському місті Гомель.

Згодом Чернігівська обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження щодо викрадення сина українського офіцера Павла Гриба.

Ігор Гриб заявив, що планує звернутися до білоруських правоохоронців із заявою про зникнення сина Павла.

Офіційний представник МЗС Білорусі повідомив, що у відомстві не отримували з Києва ноту щодо зниклого українця.

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31 08 2017 11:55
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