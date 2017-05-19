Білорусь скасує візи для громадян Китаю з офіційними поїздками
Документом передбачається встановлення безвізового порядку в'їзду, виїзду, транзиту і тимчасового перебування на території Білорусі терміном до 30 діб для громадян КНР, що мають в якості проїзних документів паспорта для офіційних поїздок.
Такі паспорти видаються Міністерством закордонних справ Китаю, китайськими закордонних установ, а також департаментами закордонних справ місцевих народних урядів особам, які заміщають посаду заступника керівника повіту і нижче, співробітникам бюджетних організацій, державних підприємств і акціонерних фінансових установ. Про це повідомляє білоруське видання "Беларусь сегодня".
Це рішення спрямоване на подальшу активізацію ділового співробітництва Білорусі та Китаю, перш за все на міжрегіональному рівні.
Указ вступає в силу після його офіційного опублікування.
Нагадаємо, у січні президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ про введення безвізового в'їзду в країну на термін не більш ніж п'ять днів для громадян 80 країн, в тому числі Євросоюзу, США та Китаю. Він почав діяти з 12 січня.
Станом на лютий близько 1,1 тис. людей з 46 країн скористалися безвізовим режим у Білорусі через національний аеропорт "Мінськ" за перший тиждень дії такого порядку.
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