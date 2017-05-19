Білорусь скасує візи для громадян Китаю з офіційними поїздками

Білорусь вводить безвізовий режим для громадян Китаю, які мають паспорти для офіційних поїздок. Відповідний указ №173 підписав Олександр Лукашенко, повідомляє прес-служба Президента.

Документом передбачається встановлення безвізового порядку в'їзду, виїзду, транзиту і тимчасового перебування на території Білорусі терміном до 30 діб для громадян КНР, що мають в якості проїзних документів паспорта для офіційних поїздок.

Такі паспорти видаються Міністерством закордонних справ Китаю, китайськими закордонних установ, а також департаментами закордонних справ місцевих народних урядів особам, які заміщають посаду заступника керівника повіту і нижче, співробітникам бюджетних організацій, державних підприємств і акціонерних фінансових установ. Про це повідомляє білоруське видання "Беларусь сегодня".

Це рішення спрямоване на подальшу активізацію ділового співробітництва Білорусі та Китаю, перш за все на міжрегіональному рівні.

Указ вступає в силу після його офіційного опублікування.

Нагадаємо, у січні президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ про введення безвізового в'їзду в країну на термін не більш ніж п'ять днів для громадян 80 країн, в тому числі Євросоюзу, США та Китаю. Він почав діяти з 12 січня.

Станом на лютий близько 1,1 тис. людей з 46 країн скористалися безвізовим режим у Білорусі через національний аеропорт "Мінськ" за перший тиждень дії такого порядку.