Білорусь скасувала візи для США та країн Євросоюзу

Дія указу розповсюджується також на громадян Бразилії, Індонезії, Японії, на негромадян Латвії і на обличчя без громадянства Естонії

Білорусь ввела безвізовий режим для громадян 80 держав, включаючи США і всі країни Євросоюзу.

Відповідний указ підписав президент республіки Олександр Лукашенко, повідомляється на сайті глави держави.

Дія указу розповсюджується також на громадян Бразилії, Індонезії, Японії, на негромадян Латвії і на обличчя без громадянства Естонії. Він вступить в силу через місяць після офіційного опублікування.

"Документ спрямований на активізацію подорожей бізнесменів, туристів, приватних осіб, що мають загальногромадянські паспорти, і не буде поширюватися на іноземців, які здійснюють офіційні поїздки: дипломатичні, службові, спеціальні та інші прирівняні до них паспорта до уваги прийматися не будуть", - наголошується в указі .

Без візи в'їхати до Білорусі можна буде на термін не більше п'яти діб через Мінськ. Для цього буде потрібно паспорт, або інший документ, що дозволяє перетинати кордон, медичний страховий поліс на суму не менше € 10 тисяч і грошові кошти у валюті або білоруських рублях (на кожен день перебування - еквівалентну не менше ніж двох базових величин, або 46 рублям).

Як наголошується в документі, безвізовий режим встановлений, в першу чергу, для сприятливих в міграційному плані країн, стратегічних партнерів Білорусі і держав, які раніше в односторонньому порядку дозволили в'їзд без візи білоруським громадянам.

Як повідомляв iPress.ua, українців, які з січня минулого року почали отримувати ID-карти, не пускають з такими документами в Білорусь.