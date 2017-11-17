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Білорусь відмовляється коментувати затримання українського журналіста

Водночас у МЗС Білорусі підтвердили, що Шаройко працює у Мінську
Міністерство закордонних справ Білорусі у п'ятницю, 17 листопада, не прокоментувало інформацію про затримання у республіці кореспондента "UA: Українське радіо" Павла Шаройка.
Білорусь відмовляється коментувати затримання українського журналіста Фото: facebook.com/profile.php?id=1812824992

Водночас у МЗС Білорусі підтвердили, що Шаройко працює у Мінську.

"Ми можемо підтвердити, що Шаройко акредитований як іноземний журналіст, але поки що ми цю інформацію (про затримання - Ред.) не коментуємо", - наводить слова прес-секретаря білоруського МЗС агенція "Інтерфакс".

Нагадаємо, сьогодні у Білорусі затримали власного кореспондента "Українського радіо" Павла Шаройка.

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17 11 2017 17:03
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