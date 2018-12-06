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Білорусь відправила на Донбас чотири вантажівки з гумдопомогою

Вартість вантажу оцінюється в 80 тисяч доларів
Білорусь направила в Україну чотири вантажівки з гуманітарною допомогою у вигляді продуктів харчування, предметів меблів, у тому числі дитячих, і холодильників.
Білорусь відправила на Донбас чотири вантажівки з гумдопомогою Фото:volynnews.com

"Відповідно до домовленостей, яких було досягнуто за результатами зустрічей голів держав України і Білорусі, прийнято рішення урядом Білорусі про відправлення чергового гуманітарного конвою", - сказав перший заступник міністра з надзвичайних ситуацій Білорусі Олександр Худолєєв на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у вівторок у Києві.

За словами Худолєєва, гумдопомога включає продукти харчування: рапсове масло, консерви, цукор, дріжджі, макарони, борошно, гречану крупу, а також меблі та холодильники. Загальна вага гуманітарної допомоги становить 80 тонн.

Продукти харчування вивантажать у Києві на складах місії Міжнародного комітету Червоного Хреста, де буде сформовано продуктові набори для передачі нужденним. Далі автомобілі з гумдопомогою вирушать у Краматорськ і Слов'янськ.

На сайті Державної прикордонної служби України повідомляють, що вантаж оформили прикордонники Чернігівського загону в міжнародному пункті пропуску "Нові Яриловичі".

"Доставку 55 тонн вантажу, що складався з продуктів харчування і промислових товарів (шкільні меблі та холодильники) здійснювало Міністерство з надзвичайних ситуацій Республіки Білорусь, а одержувачем стало представництво Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні", - йдеться в повідомленні.

"Варто зазначити, що цей вантаж, на відміну від російських так званих "гумконвоїв", було оформлено за всіма нормами і принципами міжнародного права і раніше погоджених умов", - відзначають у ДПСУ.

Влада Білорусі в травні повідомила, що Україні буде надано гуманітарну допомогу на суму близько 80 тисяч доларів.

Нагадаємо, що Міжнародний комітет Червоного Хреста направив 24 вантажівки з гуманітарною допомогою на непідконтрольну територію Донбасу.

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12 06 2018 15:55
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