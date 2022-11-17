Білорусь з Іраном планує почати виробництво снарядів для артилерії, – ГУР
Білорусь планує налагодити з Іраном виробництво боєприпасів для ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Про це повідомляє ГУР на своїй офіційній сторінці у фейсбук.
"Влада Білорусі шукає можливість налагодження на території країни виробництва складових частин для снарядів калібрів 152–мм і 122–мм і перехід в подальшому на замкнений цикл виробництва боєприпасів. Також з’ясовується можливість організації технологічного процесу збирання реактивних снарядів калібрів 122–мм, 220–мм і 300–мм з імпортних складових".
За інформацією ГУР, білоруська делегація 20-23 листопада відвідає Іран і проведе переговори щодо налагодження повного циклу виробництва таких артилерійських снарядів.
Перед цим Угорщина також оголосила про налагодження економічної співпраці з Іраном.
Раніше стало відомо, що Іран масово постачає росії безпілотники, якими обстрілюється територія України.
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