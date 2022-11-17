Білорусь з Іраном планує почати виробництво снарядів для артилерії, – ГУР

Влада Білорусі шукає можливість налагодження на території країни виробництва складових частин для снарядів калібрів 152–мм і 122–мм і перехід в подальшому на замкнений цикл виробництва боєприпасів.

Фото: Ukrinform

Білорусь планує налагодити з Іраном виробництво боєприпасів для ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Про це повідомляє ГУР на своїй офіційній сторінці у фейсбук. "Влада Білорусі шукає можливість налагодження на території країни виробництва складових частин для снарядів калібрів 152–мм і 122–мм і перехід в подальшому на замкнений цикл виробництва боєприпасів. Також з’ясовується можливість організації технологічного процесу збирання реактивних снарядів калібрів 122–мм, 220–мм і 300–мм з імпортних складових". За інформацією ГУР, білоруська делегація 20-23 листопада відвідає Іран і проведе переговори щодо налагодження повного циклу виробництва таких артилерійських снарядів. Перед цим Угорщина також оголосила про налагодження економічної співпраці з Іраном. Раніше стало відомо, що Іран масово постачає росії безпілотники, якими обстрілюється територія України.



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