Білорусь закриває своє Генконсульство в Одесі Згідно з розпорядженням уряду, диппредставництво країни має бути закрито до 23 лютого

Рада міністрів Білорусі 4 січня виступила з постановою про закриття Генерального консульства країни в Одесі.

Фото: ua.112.ua

Відповідний документ розміщено на сайті уряду. Уряд Білорусі ухвалив, що Генконсульство в Одесі має бути закрито до 23 лютого. Також міністерство закордонних справ отримало розпорядження вжити відповідних заходів щодо закриття диппредставництва. Нагадаємо, що віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко, коментуючи затримання у Білорусі кореспондента "Українського радіо" Павла Шаройка, назвав лицемірними заяви Білорусі про дружбу.

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