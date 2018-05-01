Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Білорусь закриває своє Генконсульство в Одесі

Згідно з розпорядженням уряду, диппредставництво країни має бути закрито до 23 лютого
Рада міністрів Білорусі 4 січня виступила з постановою про закриття Генерального консульства країни в Одесі.
Білорусь закриває своє Генконсульство в Одесі Фото: ua.112.ua

Відповідний документ розміщено на сайті уряду. Уряд Білорусі ухвалив, що Генконсульство в Одесі має бути закрито до 23 лютого.

Також міністерство закордонних справ отримало розпорядження вжити відповідних заходів щодо закриття диппредставництва.

Нагадаємо, що віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко, коментуючи затримання у Білорусі кореспондента "Українського радіо" Павла Шаройка, назвав лицемірними заяви Білорусі про дружбу.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 01 2018 20:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Поклик душі не має статі: про жінок, професії і фемінізм

Поклик душі не має статі: про жінок, професії і фемінізм

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.