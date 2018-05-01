ПОЛІТИКА НОВИНИРада міністрів Білорусі 4 січня виступила з постановою про закриття Генерального консульства країни в Одесі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Білорусь закриває своє Генконсульство в Одесі
Згідно з розпорядженням уряду, диппредставництво країни має бути закрито до 23 лютого
Фото: ua.112.ua
Відповідний документ розміщено на сайті уряду. Уряд Білорусі ухвалив, що Генконсульство в Одесі має бути закрито до 23 лютого.
Також міністерство закордонних справ отримало розпорядження вжити відповідних заходів щодо закриття диппредставництва.
Нагадаємо, що віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко, коментуючи затримання у Білорусі кореспондента "Українського радіо" Павла Шаройка, назвав лицемірними заяви Білорусі про дружбу.
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05 01 2018 20:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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