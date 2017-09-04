БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИРосія має намір надати Білорусі кредит на суму до одного мільярда доларів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Білорусь збирається отримати від Кремля мільярд доларів кредиту
Росія має виділити гроші "на хороших умовах"
Володимир Путін, Олександр Лукашенко. Фото: ЕРА
Про це заявив віце-прем'єр Білорусі Володимир Семашко, повідомляє obozrevatel.com.
"Навіть було зроблено доручення ще додатково близько мільярда доларів кредитів теж на хороших умовах виділити", – сказав Семашко.
У вівторок перший віце-прем'єр Білорусі Василь Матюшевський заявив, що Росія рефінансує боргові зобов'язання Мінська в розмірі $ 750-800 млн. За його словами, "йде процес формалізації досягнутих домовленостей".
Нагадаємо, в лютому президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ подав до суду у зв'язку зі скороченням поставок російської нафти.
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