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Білорусь збирається отримати від Кремля мільярд доларів кредиту

Росія має виділити гроші "на хороших умовах"
Росія має намір надати Білорусі кредит на суму до одного мільярда доларів.
Білорусь збирається отримати від Кремля мільярд доларів кредиту Володимир Путін, Олександр Лукашенко. Фото: ЕРА

Про це заявив віце-прем'єр Білорусі Володимир Семашко, повідомляє obozrevatel.com.

"Навіть було зроблено доручення ще додатково близько мільярда доларів кредитів теж на хороших умовах виділити", – сказав Семашко.

У вівторок перший віце-прем'єр Білорусі Василь Матюшевський заявив, що Росія рефінансує боргові зобов'язання Мінська в розмірі $ 750-800 млн. За його словами, "йде процес формалізації досягнутих домовленостей".

Нагадаємо, в лютому президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ подав до суду у зв'язку зі скороченням поставок російської нафти.

 

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09 04 2017 23:00
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