Білорусь збирається отримати від Кремля мільярд доларів кредиту

Росія має намір надати Білорусі кредит на суму до одного мільярда доларів.

Про це заявив віце-прем'єр Білорусі Володимир Семашко, повідомляє obozrevatel.com.

"Навіть було зроблено доручення ще додатково близько мільярда доларів кредитів теж на хороших умовах виділити", – сказав Семашко.

У вівторок перший віце-прем'єр Білорусі Василь Матюшевський заявив, що Росія рефінансує боргові зобов'язання Мінська в розмірі $ 750-800 млн. За його словами, "йде процес формалізації досягнутих домовленостей".

Нагадаємо, в лютому президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ подав до суду у зв'язку зі скороченням поставок російської нафти.