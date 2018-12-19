Білорусам заборонили молитися в храмах Православної церкви України

"Ми ставимося до них як до представників, мабуть, іншої конфесії. Так само, як і до католиків, уніатів або як до будь-яких розкольників", - завили в БПЦ

Православні віруючі Білорусі не мають права брати участь в таїнствах нової Православної церкви України.

Про це заявив офіційний представник Білоруської православної церкви Сергій Лєпін в інтерв'ю "Радые Свабода".

Отець Сергій також сказав, що білоруські православні "не можуть брати участі" в богослужіннях православної церкви України.

За словами Лєпіна, Білоруська православна церква ставиться до новоутвореної Православної церкви України так само, як і Російська православна церква.

"Як до певних зовнішніх подій, які не мають відношення безпосередньо до життя канонічної православної церкви", - заявив він.

Також, за його словами, керівництво БПЦ не надсилало привітання Предстоятелю Об'єднаної православної церкви України Епіфанію.

На питання, чи будуть підтримуватися контакти між БПЦ та ПЦУ, Лєпін відповів несхвально.

"Які контакти? Звичайні добросусідські контакти. Ми не шукаємо війни, ворожнечі. Ми друзі для всіх. Дружба дружбою, але певні питання все ж окремо. Ні про які канонічні, літургійні відносини мова не йде. Вони неможливі з цією церквою", - відповів представник православної церкви Білорусі.

Він також заявив, що таке ставлення БПЦ до української церкви не означає, що ПЦУ сприймають як "не церкву-сестру".

"Ми ставимося до них як до представників, мабуть, іншої конфесії. Так само, як і до католиків, уніатів або як до будь-яких розкольників", - сказав білоруський отець Сергій.

Як відомо, у суботу, 15 грудня, об'єднавчий собор обрав митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія (Думенка) на пост предстоятеля єдиної Української православної церкви.

Вселенський патріарх Варфоломій запросив новообраного предстоятеля Православної церкви України Епіфанія на вручення томосу до Стамбула 6 січня.