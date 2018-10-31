Білорусь готова взяти контроль на російсько-українському кордоні

Лукашенко додав, що також необхідно знайти компроміс в питанні введення миротворців на Донбас

Білорусь готова допомогти у вирішенні конфлікту на Донбасі і взяти на себе контроль на російсько-українському кордоні.

Про це на відкритті Мюнхенської безпекової конференції у Мінську заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко, передає "112 Україна".

"Будемо відверті: вирішення конфлікту на Донбасі, при бажанні, могло бути вже давно знайдене... Ми готові взяти на себе відповідальність за забезпечення миру в східних регіонах України і контроль на російсько-українському кордоні", – заявив Лукашенко.

Він також додав, що "необхідно вести подальший пошук взаємоприйнятного рішення щодо розміщення на Донбасі миротворців".

"Можливо розглянути варіанти розміщення спільної місії ООН і ОБСЄ в Україні. До її складу можуть увійти військовослужбовці, поліцейські, цивільний персонал з країн, які протягом усього періоду конфлікту вносили посильний внесок у його розв'язання. Потрібно забезпечити принцип поетапності в розгортанні цієї місії, але часу майже не залишилося", – додав Лукашенко.

За його словами, також необхідно активізувати роботу в "нормандському форматі", "щоб забезпечити чіткий механізм контролю за виконанням мінських угод".

Раніше Олександр Лукашенко заявив, що заради миру Білорусь готова включитися в конфлікт між Україною і Росією.