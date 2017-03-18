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Білоруська міліція затримує журналістів, які висвітлюють протести проти "декрету про дармоїдів"

Білоруська асоціація журналістів розцінює затримання кореспондентів як заздалегідь сплановану акцію влади
Затримання журналістів відбулися в кількох містах Білорусі, де були заплановані протестні заходи проти так званого "декрету про дармоїдів", або на під'їздах до них. Журналісти за завданням редакцій прямували висвітлювати ці події.
Білоруська міліція затримує журналістів, які висвітлюють протести проти "декрету про дармоїдів" Фото: EPA / UPG

Про це повідомляє DW.

У Борисові під час роботи в прямому ефірі на центральній площі міста були затримані кореспонденти незалежного телеканалу "Белсат" Ольга Чайчіц і Сергій Ковальов. Черговий міліціонер назвав причиною затримання перевірку документів. Журналістів кілька годин тримали в черговій частині, а потім відпустили.

У Кобрині після акції "недармоїдів" міліція затримала незалежних журналістів Олеся Левчука та Мілану Харитонову, які вели репортаж з місця подій. Левчук повідомив про своє затримання у Facebook. Його телефон вимкнений.

На під'їзді до Мозиря співробітники ДАІ заблокували машину журналіста Костянтина Жуковського.

"Перевірка документів ведеться понад 4 години, тепер почалося складання протоколу", – розповів він.

Фрілансер Лариса Щирякова розповіла, що її затримали в Гомелі. За її словами, у міліції були претензії до її машини, яка "може перебувати в розшуку через викрадення".

У Вітебській області дорогою на Новополоцьк міліція двічі затримувала автомобіль з журналістами Сергієм Русецьким і Володимиром Луньовим. Спочатку їх звинуватили в порушень правил дорожнього руху і відпустили. Вдруге після затримання журналістів повезли в Полоцький РВВС для перевірки номерів на кузові машини, після чого дозволили виїхати.

Глава Білоруської асоціації журналістів (БАЖ) Андрій Бастунець розцінив затримання кореспондентів незалежних ЗМІ як скоординовану і заздалегідь сплановану акцію влади.

"Зрозуміло, що мета – не допустити висвітлення акцій протесту, куди за завданням редакцій прямували кореспонденти. Причому затримували навіть там, де акції не відбулися", – сказав він.

Бастунець повідомив, що в зв'язку з випадками незаконного перешкоджання професійній діяльності журналістів БАЖ направив заяву в МВС і Генеральну прокуратуру Білорусі, в якій закликав припинити таку практику, розслідувати всі випадки і притягнути винних до відповідальності.

Нагадаємо, поліція в білоруському місті Орша затримала 12 березня журналістку Радіо Свобода Галину Абакунчик, двох її колег з інших ЗМІ, а також співголову партії "Білоруська християнська демократія" Павла Северинця.

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18 03 2017 19:00
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