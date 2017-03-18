Білоруська міліція затримує журналістів, які висвітлюють протести проти "декрету про дармоїдів"
Про це повідомляє DW.
У Борисові під час роботи в прямому ефірі на центральній площі міста були затримані кореспонденти незалежного телеканалу "Белсат" Ольга Чайчіц і Сергій Ковальов. Черговий міліціонер назвав причиною затримання перевірку документів. Журналістів кілька годин тримали в черговій частині, а потім відпустили.
У Кобрині після акції "недармоїдів" міліція затримала незалежних журналістів Олеся Левчука та Мілану Харитонову, які вели репортаж з місця подій. Левчук повідомив про своє затримання у Facebook. Його телефон вимкнений.
На під'їзді до Мозиря співробітники ДАІ заблокували машину журналіста Костянтина Жуковського.
"Перевірка документів ведеться понад 4 години, тепер почалося складання протоколу", – розповів він.
Фрілансер Лариса Щирякова розповіла, що її затримали в Гомелі. За її словами, у міліції були претензії до її машини, яка "може перебувати в розшуку через викрадення".
У Вітебській області дорогою на Новополоцьк міліція двічі затримувала автомобіль з журналістами Сергієм Русецьким і Володимиром Луньовим. Спочатку їх звинуватили в порушень правил дорожнього руху і відпустили. Вдруге після затримання журналістів повезли в Полоцький РВВС для перевірки номерів на кузові машини, після чого дозволили виїхати.
Глава Білоруської асоціації журналістів (БАЖ) Андрій Бастунець розцінив затримання кореспондентів незалежних ЗМІ як скоординовану і заздалегідь сплановану акцію влади.
"Зрозуміло, що мета – не допустити висвітлення акцій протесту, куди за завданням редакцій прямували кореспонденти. Причому затримували навіть там, де акції не відбулися", – сказав він.
Бастунець повідомив, що в зв'язку з випадками незаконного перешкоджання професійній діяльності журналістів БАЖ направив заяву в МВС і Генеральну прокуратуру Білорусі, в якій закликав припинити таку практику, розслідувати всі випадки і притягнути винних до відповідальності.
Нагадаємо, поліція в білоруському місті Орша затримала 12 березня журналістку Радіо Свобода Галину Абакунчик, двох її колег з інших ЗМІ, а також співголову партії "Білоруська християнська демократія" Павла Северинця.
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