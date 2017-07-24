Білоруські компанії торгують з окупантами на Донбасі, - розслідування "Белсат"

Білоруські компанії торгують з самопроголошеними "ЛНР" та "ДНР" та порушують українське законодавство.

"У результаті схема виглядає так: білоруська компанія веде прямі переговори з оптовою фірмою з "ЛДНР", безпосередньо поставляє в окуповані Донецьк і Луганськ товар, але формально має контракт, наприклад, з російською фірмою, яка, у свою чергу, так чи інак пов’язана з сепаратистами або Білорусю", - йдеться в першій частині розслідування телеканалу "Белсат".

Зазначається, що гроші на рахунок російської фірми потрапляють або через ЦМР-банк (банк, який використовується для розрахунків росіян з "ЛДНР"), або через банки Південної Осетії (Південна Осетія визнає "ДНР", а Росія визнає Осетію, тому через їхню банківську систему можна проводити гроші з Донецька і Луганська в РФ), або просто готівкою.

Потрапивши на рахунок російської фірми-прокладки гроші за товар абсолютно легально перераховують білоруським заводам.

Таким чином, білоруські підприємства не порушують закони. Зате порушують законодавство України, яке забороняє поставки товарів у непідконтрольні Києву райони Донбасу, а також в анексований Крим.



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Водночас частка білоруської продукції в окупованому Донецьку складає 25%.

"Алкоголь, сири, м’ясо глибокої заморозки... Причому до війни таких білоруських продуктів ми не бачили: м’ясо або пиво білоруське... ніколи! Потік уже потім пішов. Попит наразі дуже великий - російські продукти сильно поступаються за якістю і ціною", - розповідає мешканка окупованого Луганська.

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко просить, щоб білоруська гуманітарна допомога йшла на схід України без посередників.

Як повідомляв iPress.ua, Міністерство закордонних справ України направило в МЗС Білорусі ноту у зв'язку з анонсом показу в кінотеатрах російського пропагандистського фільму "Крим. З коханими не розлучайтеся".