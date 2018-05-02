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Білоруські прикордонники показали, як чоловік намагався перевезти тещу в багажнику, - ВІДЕО

Чоловік намагався провезти в Україну матір своєї дружини під купою одягу в багажнику машини
Білоруські прикордонники опублікували відеозаписи "найбільш курйозних" випадків на кордоні.
Білоруські прикордонники показали, як чоловік намагався перевезти тещу в багажнику, - ВІДЕО Фото: скріншот

Перше місце було присуджено ситуації, в якій чоловік-громадянин Росії намагався провезти в Україну тещу в багажнику машини.

Чоловік намагався провезти в Україну матір своєї дружини під купою одягу в багажнику машини. Термін дії паспорта жінки закінчився в березні 2015 році, і її вирішили перевезти через кордон таким чином.

Нагадаємо, що дві українки намагалися ввезти до Польщі компоненти корабельної артилерійської установки AK-630 калібром 30 мм.

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05 02 2018 17:37
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