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Білоруський арбітраж стягнув з Укртранснафти $8 мільйонів у суперечці про прокачування нафти

Суд ухвалив рішення стягнути з БНК $24 млн компенсації, а з Укртранснафти - $31,8 млн
Міжнародний арбітражний суд при Білоруській торгово-промисловій палаті прийняв рішення щодо стягнення з компанії Укртранснафта на користь Білоруської нафтової компанії (БНК) $7,8 млн у суперечці про прокачування нафти маршрутом Південний-Броди-Мозир.
Білоруський арбітраж стягнув з Укртранснафти $8 мільйонів у суперечці про прокачування нафти Фото: zn.ua

Суд прийняв рішення стягнути з БНК $24 млн компенсації за невикористані обсяги транспортування згідно контрактною умовою "качай або плати", а з Укртранснафти - $31,8 млн компенсації за зміну якості нафти, - повідомляється у річному звіті Укртранснафти, інформує Інтерфакс-Україна.

Таким чином, за підсумками взаємозаліку БНК виграло в суді у Укртранснафти $7,8 млн.

Крім того, у звіті говориться, що БНК на початку лютого 2018 року подала заяву до Апеляційного суду Києва на отримання дозволу для виконання рішення білоруського арбітражу.

У свою чергу, Укртранснафта очікує завершення судового провадження до кінця 2018 року і створила забезпечення під виконання цього рішення на суму 220,5 млн грн.

Укртранснафта є оператором нафтотранспортної системи України. 100% її акцій знаходяться в управлінні НАК Нафтогаз України.

Укртатнафта - нафтопереробний завод проектною потужністю 18,6 млн т. У жовтні 2007 року оперативний контроль над Укртатнафтою встановила група Приват Ігоря Коломойського.

Нагадаємо, що Укртранснафта заповнювала нитку трубопроводу Дружба, яка простоює, на ділянці Мозир-Броди нафтою сорту Urals, яка до цього була витягнута з нафтопроводу Одеса-Кременчук (там зараз транспортується Azeri Light).

Укртранснафта" в 2017 році збільшила чистий прибуток на 40,8% порівняно з 2016 роком - до 2 млрд 139,693 млн грн, чистий дохід - на 8,1%, до 3 млрд 787,879 грн грн, валовий прибуток - на 6,8%, до 1 млрд 842,734 млн грн

Транзит нафти через територію України трубопровідним транспортом в країни Європи в 2017 році збільшився на 0,8% (на 114,9 тис. тонн) порівняно з 2016 роком - до 13 млн 937,1 тис. тонн, а транспортування на НПЗ країни - майже в 1,5 раза (на 690,6 тис. тонн), до 2 млн 96,6 тис. тонн.

 

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23 04 2018 13:32
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