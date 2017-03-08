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Білоруський бізнесмен відкликав з НБУ заявку на купівлю українського "Сбербанку"

За словами Прокопені, його компанія вирішила зосередитися на проектах у сфері штучного інтелекту
Компанія білоруського бізнесмена Віктора Прокопені VP Capital відкликала з Національного банку України (НБУ) заявку про придбання українського ПАТ "Сбербанк".
Білоруський бізнесмен відкликав з НБУ заявку на купівлю українського "Сбербанку" Фото: з вільних джерел

"Після глибокого аналізу ми вирішили, що проекти в сфері штучного інтелекту, якими займається VP Capital, є найкращим використанням нашого часу. Очевидно, що придбання підрозділу міжнародного банку є неймовірно складним процесом, що вимагає великої кількості тимчасових ресурсів", - зазначив Прокопеня в коментарі TUT.BY.

Водночас Прокопеня підкреслив, що як і раніше вважає, що сьогодні купівля бізнесу "Сбербанку" України — це чудова інвестиційна можливість.

Він уточнив, що компанія відкликала заявку за власною ініціативою і це рішення не пов'язано ні з чим, крім внутрішніх причин.

Раніше, Національний банк відмовив Григорію Гусельникову і Саілу Гуцерієву в купівлі "Сбербанку", а Максиму Микитасю і Павлу Фуксу - в купівлі "Промінвестбанку".

Нагадаємо, що російський банк "Сбербанк" оголосив про укладення юридично зобов'язуючого договору про продаж ПАТ "Сбєрбанк" (Україна).

 
 
 
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03 08 2017 18:25
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