Білоруський бізнесмен відкликав з НБУ заявку на купівлю українського "Сбербанку"
"Після глибокого аналізу ми вирішили, що проекти в сфері штучного інтелекту, якими займається VP Capital, є найкращим використанням нашого часу. Очевидно, що придбання підрозділу міжнародного банку є неймовірно складним процесом, що вимагає великої кількості тимчасових ресурсів", - зазначив Прокопеня в коментарі TUT.BY.
Водночас Прокопеня підкреслив, що як і раніше вважає, що сьогодні купівля бізнесу "Сбербанку" України — це чудова інвестиційна можливість.
Він уточнив, що компанія відкликала заявку за власною ініціативою і це рішення не пов'язано ні з чим, крім внутрішніх причин.
Раніше, Національний банк відмовив Григорію Гусельникову і Саілу Гуцерієву в купівлі "Сбербанку", а Максиму Микитасю і Павлу Фуксу - в купівлі "Промінвестбанку".
Нагадаємо, що російський банк "Сбербанк" оголосив про укладення юридично зобов'язуючого договору про продаж ПАТ "Сбєрбанк" (Україна).
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